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MHP'den ceza indirimi ile ilgili açıklama yapıldı | Son dakika 18 Haziran 2019 Salı genel af ve ceza indirimine ilişkin en son haberler ile tüm paylaşımların haberleri

Merakla beklenen Yargı Reformu Strateji Belgesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıkladı. MHP'li Feti Yıldız da o toplantıya katıldı. Yıldız, toplantı sonrası ceza indirimine ilişkin "Yargı reformu strateji belgesi içinde “ceza indirimi “ düzenlemesini beklemiyorduk.Belgede hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi,hak ve özgürlüklerin daha etkin korunup geliştirilmesi,makul sürede yargılanma,yargının tarafsızlığı,şeffaflık vs." açıklaması yaptı

MHP'den ceza indirimi ile ilgili açıklama yapıldı | Son dakika 18 Haziran 2019 Salı genel af ve ceza indirimine ilişkin en son haberler ile tüm paylaşımların haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni açıkladığı toplantıya MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili, Anayasa Komisyon Üyesi Feti Yıldız da katıldı.

Yıldız, toplantının ardından ceza indirimine ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan MHP'li Feti Yıldız, şunları ifade etti:

"Yargı reformu strateji belgesi içinde 'ceza indirimi' düzenlemesini beklemiyorduk.

Belgede hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi, hak ve özgürlüklerin daha etkin korunup geliştirilmesi, makul sürede yargılanma, yargının tarafsızlığı, şeffaflık vs."

YILDIZ'DAN TAKİPÇİLERİNE YANIT

MHP'li Yıldız, bir takipçisinin "Feti Bey. İnfaz değişikliği olacak dendi . Cezalar 1/2  veya 5/2 olacak dendi. Bizlik hiçbir şey yok bu reformda." paylaşımına "İnfaz yasasında yapılacak düzenleme ve denetimli serbestlik İyileştirmesi bu yargı reformundan ayrı ve farklı bir hazırlık çalışmaları dur." yanıtını verdi.

Yıldız, bir takipçisinin Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin açıkladığı toplantıda şartlı ceza indirimi kanun teklifini gündeme getireceğini belirten paylaşımını hatırlatmasına, "Gündeme de getirdim, gerekli olduğunu da anlattım. Anlatmasam sizce daha iyi mi olurdu? Bu tip sorulara bundan sonra hiçbir şekilde cevap verilmeyecektir." şeklinde cevap verdi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #mhp #ceza indirimi #feti yıldız
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