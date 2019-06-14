Bir takipçisinin "900 bin oyumuz var infaz düzenlemesi, ceza indirimi, ve denetim yükselmedigi sürece İstanbulu kendi elinizle teslim etmiş olacaksınız haberiniz yok" ifadelerine MHP'li Feti Yıldız, "Halen oydan bahsediyorsunuz, bizi anlamadığınız ne kadar net anlaşılıyor. Benim adım Feti Yıldız. Hiçbir işi yarım bırakmam. Gevezik yapanlara hatırlatırım." yanıtını yazdı

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili, Anayasa Komisyon Üyesi Feti Yıldız, bir takipçisinin af ve ceza indirimi ile ilgili bir takipçisinin mesajına yanıt verdi.



"İNFAZ DÜZENLEMESİ, CEZA İNDİRİMİ, DENETİM..."



Twitter kullanıcısı, Feti Yıldız'ı etiketleyerek "900 bin oyumuz var infaz düzenlemesi, ceza indirimi, ve denetim yükselmedigi sürece Istanbulu kendi elinizle teslim etmiş olacaksınız haberiniz yok" ifadelerini kullandı.



"HİÇBİR İŞİ YARIM BIRAKMAM"



MHP'li Feti Yıldız da takipçisine şu yanıtı verdi:



"Halen oydan bahsediyorsunuz.



Bizi anlamadığınız ne kadar net anlaşılıyor.



Benim adım Feti Yıldız.



Hiçbir işi yarım bırakmam.



Gevezik yapanlara hatırlatırım."



ulusal.com.tr



