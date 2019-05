MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "(CHP) Eğer delikanlı gibi YSK'ye yönelik tehdit ve hakaretlerinizin arkasındaysanız verin dokunulmazlığın kaldırılması dilekçesini. MHP olarak size her türlü kolaylığı sağlayacağız" dedi

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP'ye yönelik, "Eğer delikanlı gibi Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) yönelik tehdit ve hakaretlerinizin arkasındaysanız verin dokunulmazlığın kaldırılması dilekçesini. MHP olarak size her türlü kolaylığı sağlayacağız." çağrısında bulundu.



Akçay, AA'ya yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı ve sözcülerinin bulundukları her ortamda, buldukları her mikrofona "nefret dillerini kustuklarını" söyledi.



CHP sözcülerinin hakaretlerine, tehditlerine, iftiralarına, ajitasyonlarına maruz kalmayan bulunmadığını, Türkiye Cumhuriyetinin yargı kurumlarını, özellikle de YSK'yi hedef alarak hukuku ve demokrasiyi yıpratmakta bir sakınca görmediklerini belirten Akçay, "Demokrasinin koruyucusu ve uygulayıcısı yargı ve hukuk kurullarının kararlarını hukuki bakımdan değerlendirmek yerine tehdit ve hakaret diliyle kaos ve kriz pompalıyorlar." dedi.



"Bu tayfanın Kabataş Devri baltalarıyla siyasi rakiplerine saldırarak, tahkir ederek, galebe çalma çabası bir hastalık haline gelmiştir." ifadesini kullanan Akçay, CHP'nin yönetici ve sözcülerinin samimiyetsizlik ve alaycılığının, rakiplerinin değil ancak kendilerinin zaaflarını ele verdiğini dile getirdi.



Mahalle ağzını siyasetlerinin dili haline getirenlerin, MHP'ye karşı hakaret dilini kullananların her konuşmalarında zehirlerini akıtmalarına rağmen hala üsluptan, siyasi nezaketten bahsetmelerinin "komik" olduğunu ifade eden Akçay, şunları kaydetti:



"CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, Sayın Genel Başkanımızın, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik dokunulmazlık çağrısına verdiği tepki, CHP'nin hakaretlerle dolu zehirli dil karnesine yerleşmiştir. Mevzubahis olan CHP'nin korkup ürkmesidir. Özgür Özel laf kalabalığı yaparak Sayın Genel Başkanımızın dokunulmazlık çağrısını bağlamından koparmak istemekte ve içeriğinin tartışılmasını engellemeyi amaçlamaktadır.



CHP sözcülerine bir kez daha anlatıyorum: Milletimizin size verdiği temsil yetkisinin arkasına sığınarak ülkemizin kurumlarına, hukuk ve demokrasiye fütursuzca saldıramazsınız. YSK'ye yönelik kullandığınız hakaret ve tehdit dilinin arkasındaysanız muhataplarınızın da kendilerini ve devlet kurumlarını savunma hakkına ve yargı önünde hesaplaşma hakkına da rıza göstereceksiniz. Kendi siyasi ahlaksızlığınızı dışa vurduğunuz hakaret ve tehdit dilinizi kullanmaktan imtina edenlerin kendilerini savunma hakkına razı olacaksınız. Eğer delikanlı gibi YSK'ye yönelik tehdit ve hakaretlerinizin arkasındaysanız verin dokunulmazlığın kaldırılması dilekçesini. MHP olarak size her türlü kolaylığı sağlayacağız. Ey CHP, titre ve kendine dön."