AKP'nin ittifak ortağı MHP'den emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasa teklifi geldi. Teklife AKP dışında mecliste bulunan tüm partiler destek veriyor. Teklif, Plan ve Bütçe Komisyonundan geçmesi halinde Genel Kurul'da görüşülecek.

MHP'den Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasa teklifi geldi.



Meclisin açılmasıyla birlikte gözler emeklilikte yaşa takılanlara çevrilmişti. MHP'nin konuya ilişkin çalışmaları yasa teklifi halinde Meclise sunuldu.



Komisyon çalışmalarının ardından teklifin Genel Kurul’da önümüzdeki günlerde oylanması bekleniyor.



Meclis'te halen görev yapan 596 milletvekilinden 290’ı AKP’den. Bu kapsamda, diğer partilerin sandalye sayısı, yasa teklifini Genel Kurul'da geçirmeye yetiyor.



Prim gün süresini doldurmasına rağmen yaş şartını yerine getiremediği için emekli olamayan yüz binlerce kişinin gözü bu kapsamda Meclis’te olacak.



AKP'nin ittifak ortağı MHP'nin dışında muhalefet partilerinden gelen 5 yasa teklifi halihazırda Plan ve Bütçe Komisyonu'nda.





ulusal.com.tr

