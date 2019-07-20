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MHP'den flaş açıklama! Çıraklık dönemi ile staj dönemi sigortalarının tamamıyla SGK Sosyal Güvenlik Kurumu staj sigorta SSK başlangıcı sayılacak mı?

Staj Mağdurları Yardımlaşma, Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Cüneyt Onay ve Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Salman, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'i TBMM'de ziyaret etti. Ziyaretçileri, MHP'li Erdem'e seçim beyannamesinde verilen sözleri hatırlatıp 1 milyon 300 bin meslek liseli staj mağdurunun sorununun ne zaman çözüleceğini sordu. Soruya, "Konunun takipçisi olacağız" yanıtının verildiği belirtildi

MHP'den flaş açıklama! Çıraklık dönemi ile staj dönemi sigortalarının tamamıyla SGK Sosyal Güvenlik Kurumu staj sigorta SSK başlangıcı sayılacak mı?

Staj Mağdurları Yardımlaşma, Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Cüneyt Onay ve Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Salman, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'i TBMM'de ziyaret etti.

Ziyaretçileri, MHP'li Erdem'e seçim beyannamesinde verilen sözleri hatırlatıp 1 milyon 300 bin meslek liseli staj mağdurunun sorununun ne zaman çözüleceğini sordu.

MHP'DEN YANIT

Soruya, "Konunun takipçisi olacağız" yanıtının verildiği belirtildi.

Staj Mağdurlar Platformu tarafından "Dernek Başkanımız Cüneyt Bey ile Yönetim Kurulu üyemiz Ferhat Bey e emeklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Bu sorunun yıl sonuna kadar çözüleceğini umut ediyoruz." açıklaması yapıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #mhp #arzu erdem #çıraklık sigortası ssk başlangıcı #staj sigortası ssk başlangıcı #staj mağdurları
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