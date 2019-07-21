MHP'den flaş ceza indirimi açıklaması: Bu yasa... - Son dakika 21 Temmuz 2019 Pazar genel af, ceza indirimi, infaz sürelerinde değişiklik ve denetimli serbestlik haberleri

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, ceza indirimi konusunda "Bu yasa çıkacak" açıklaması yaptı

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, açıklamalarda bulundu.



"BU YASA ÇIKACAK"



Enginyurt, şunları belirtti:



"15 aydır Ceza İndirimi bekliyoruz diyenler.,Hükümet kurulalı 1yıl oldu.



Milletvekillerine tatile gidişiniz olsun da,dönüşünüz olmasın diye beddua edenler.



Beddua ettiğiniz insanlar, Allah'ın izniyle sağ-salim dönecekler.



Lanetinizle başbaşa kalın.



Size rağmen bu yasa çıkacaktır."



ulusal.com.tr



