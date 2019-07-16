MHP'den flaş ekim ayı açıklaması - 16 Temmuz 2019 Salı son dakika genel af, ceza indirimi, infaz değişikliği ve denetimli serbestlik haberleri

MHP'li Feti Yıldız, bir takipçisinin denetimli serbestlik ve infaz değişikliği sorusuna "Ben de sizlere iyi bir haber vermek isterdim, mahkum lehine olan tüm yasal düzenlemeler ekim ayına maalesef kalıyor." yanıtını verdi

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili, Anayasa Komisyon Üyesi Feti Yıldız'a denetimli serbestlik ve infazda değişikliğe dair soru soruldu.



Twitter'dan bir takipçisi, Yıldız'a "D.s yada infazda degisiklik meclis kapanmadan olacak mi vekilim yarin telefon görüsüm var eşime iyi bir haber vermek istiyorum lütfen vekilim bizlere iyi bi haber verin" diye yazdı.



"EKİM AYINA MAALESEF KALIYOR"



MHP'li Feti Yıldız da cevabında "Ben de sizlere iyi bir haber vermek isterdim, mahkum lehine olan tüm yasal düzenlemeler ekim ayına maalesef kalıyor." bilgisini paylaştı.



ulusal.com.tr



