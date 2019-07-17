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MHP'den Hüseyin Sözlü kararı

Adana Büyükşehir Eski Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından, “Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu” olarak görevlendirildi

MHP'den Hüseyin Sözlü kararı

Adana Büyükşehir Eski Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) Genel Başkan Devlet Bahçeli imzası ile Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirdi. 

Hüseyin Sözlü, Bahçeli tarafından, “Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu” olarak görevlendirildi. 

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin imzasıyla yapılan görevlendirmede şu sözlere yer verildi;

arti tüzüğünün 57. maddesi uyarınca Milliyetçi Hareket Partisi Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirilmiş bulunuyorsunuz. Görevinizi büyük sorumluluk duygusu, üstün fedakârlık, yüksek ahlâk anlayışıyla ve tam bir ahenk içerisinde yürüteceğinize olan inancımla tebrik eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Etiketler; #adana #hüseyin sözlü #mhp
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