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MHP'den ilginç EYT ve ceza indirimi açıklaması - Son dakika 23 Temmuz 2019 Salı emeklilikte yaşa takılanlar, genel af, denetimli serbestlik haberleri

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, emeklilikte yaşa takılanlar EYT ve şartlı ceza indirimine dair "Biz bunları seçim yatırımı, oy için yapmadık. Vatandaşımızın bize sitem etmemesi lazım. @YildizFeti abiye haksızlık yapılıyor. MHP'ye haksızlık yapılıyor. Günaydın mesajı atıyoruz, altına saldırıyorlar. Biz hükümet değiliz, seçim ortağıyız. İttifak yaparken pazarlık yapmadık. AK Parti ile uzlaşmak önemli" ifadelerini kullandı. Aycan'ın bu ifadeleri, tepki çekti

MHP'den ilginç EYT ve ceza indirimi açıklaması - Son dakika 23 Temmuz 2019 Salı emeklilikte yaşa takılanlar, genel af, denetimli serbestlik haberleri

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, Bengütürk'te emeklilikte yaşa takılanlar EYT ve şartlı ceza indirimine dair açıklamalarda bulundu.

Program sunucusu Cem Açıkgöz, MHP'li Sefer Aycan'ın programda neler söylediğini paylaştı.

Açıkgöz'ün paylaşımlarına göre, MHP'li Aycan, EYT ve ceza indirimine dair şunları söyledi:

"Vatandaşı anlamak mümkün değil. Biz MHP olarak her üzerimize düşeni yaptık. Biz bütün kanun tekliflerini hazırladık.  Biz bunları iktidar olduğumuzda yapabiliriz dedik.

Her şeye rağmen sorumluluklarımızı yerine getirdik. 49 MV. ile TBMM'nin gündemini biz oluşturamıyoruz. Şartlı Ceza İndirimi en önemsediğimiz konulardan biri.

Biz bunları seçim yatırımı, oy için yapmadık. Vatandaşımızın bize sitem etmemesi lazım. @YildizFeti abiye haksızlık yapılıyor. MHP'ye haksızlık yapılıyor.

Günaydın mesajı atıyoruz, altına saldırıyorlar. Biz hükümet değiliz, seçim ortağıyız. İttifak yaparken pazarlık yapmadık. AK Parti ile uzlaşmak önemli."

MHP'li Aycan'ın bu ifadelerine, vatandaşlar tepki gösterdi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #mhp #emeklilikte yaşa takılanları #ceza indirimi #genel af
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