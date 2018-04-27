Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir, 16 Nisan'da yapılan anayasa değişikliğinin ülkenin hayrına olmadığını, zamanında buna karşı çıktığında "milletvekili değilmişim gibi muamele gördüğünü" belirterek MHP'nin AKP ile ittifakını eleştirdi. MHP'den istifa için seçim takvimini beklediğini kaydeden Koçdemir, "24 Haziran yegane fırsat" dedi

MHP'den istifa edip İyi Parti'ye katılan Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir, istifasının gerekçesini yazılı açıklama ile duyurdu.Koçdemir, referandum ile hayata geçen anayasa değişikliğinin "Demokrasi tecrübesi, hukuk tekniği ve zamanlaması itibarıyla ülkenin hayrına olmayan, yanlış düzenlemeler" olduğunu söyledi.



