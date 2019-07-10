MHP'den Meclis'te EYT açıklaması - Son dakika 10 Temmuz 2019 Çarşamba emeklilikte yaşa takılanlar ve 3600 ek gösterge açıklaması

MHP Grup Başkan Vekili ve Sakarya Milletvekili M. Levent Bülbül, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) emeklilikte yaşa takılanlar EYT ve 3600 ek gösterge konularına ilişkin yaptığı açıklamada "Aramızda görüş ayrılığı olan meselelerin halli noktasında uzlaşmayı bekliyor olmak o insanlara, 3600, EYT bekleyenlere samimi çaba sarf etmek demektir. Asıl sizin çabalarınız sahtedir. Siz Mecliste gündeme gelsin de reddedilsin diye yapıyorsunuz bunları." dedi

MHP Grup Başkan Vekili ve Sakarya Milletvekili M. Levent Bülbül, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) emeklilikte yaşa takılanlar EYT ve 3600 ek gösterge konularında açıklama yaptı.



MHP'li Bülbül, şunları söyledi:



"Sayın Özgür Özel'e şunu hatırlatmak isterim. MHP'yi tanımakta çok güçlük çektiğinin farkındayız ama inşaallah bir gün olur tanırsınız, anlarsınız bu sizin için çok büyük bir kazanç olur. MHP, bu manada tekliflerin hiçbirisini memleketimizden milletimizden oy devşirmek, bu konuda mağduriyet yaşayan insanların oyunu almak maksadıyla yapmaz. Allah'a hamdolsun ki MHP'nin ortaya koymuş olduğu siyaset anlayışı, sizlerin bu şekilde karalamasına rağmen milletimizden Allah'a şükür bir karşılık buluyor. Burada mahkum yakınlarının hepsini toplasanız bunun oy olarak karşılığı ne olabilir?



EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR (EYT) VE 3600 EK GÖSTERGE



Aramızda görüş ayrılığı olan meselelerin halli noktasında uzlaşmayı bekliyor olmak o insanlara, 3600, EYT bekleyenlere samimi çaba sarf etmek demektir. Asıl sizin çabalarınız sahtedir. Siz Mecliste gündeme gelsin de reddedilsin diye yapıyorsunuz bunları."



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