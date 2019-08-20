Türkiye Kabil'deki saldırıyı kınadı
Türkiye Kabil'deki saldırıyı kınadı
Eski mektuplar ve Pazar Yazıları
Eski mektuplar ve Pazar Yazıları
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

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