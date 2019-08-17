MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, FOX TV sunucusu Fatih Portakal ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Türk Milliyetçiliği meselesine gelince: Portakal, orda kal. Çünkü senin Türk Milliyetçiliği üzerine söyleyecek bir sözün olamaz. Bu konu sana 100 gömlek büyük gelir" ifadelerini kullandı

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, FOX TV sunucusu Fatih Portakal ile ilgili bazı paylaşımlar yaptı.



MHP'li Büyükataman, şunları belirtti:



"1-HDPsever muhterem @fatihportakal Efendi, HDP’nin seçimlerde rekor kıracağı yönündeki öngörüleri(!) tutmayınca İP’e sarılmış gözüküyor. Sönük balona bağlı o çürük İP kopunca anlayacak ki o İP’e tutunanlar İP’le beraber savrulup telafisi mümkün olmayan yaralar alacaktır.



2-Sayın Devlet Bahçeli’nin tarihî çağrısı bu savrulmalara muhatap olmasını istemediği Türk Milliyetçilerinin; Kürt, Çerkez diye etnik bölücülük yapılan, Kandil’e sözcü olunan, Demirtaş’a övgü düzülen proje partisine muhtaç olmadığını göstermek adına önemli ve samimidir.



3-Bu çağrının samimiyetini anlayabilecek olan da ancak Sayın Genel Başkanımızın davetine muhatap olabileceklerdir. Türk Milliyetçiliği meselesine gelince: Portakal, orda kal. Çünkü senin Türk Milliyetçiliği üzerine söyleyecek bir sözün olamaz. Bu konu sana 100 gömlek büyük gelir."



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