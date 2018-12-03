MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, MHP Tüzüğü'ne ilişkin bazı iddiaların "mesnetsiz ve asılsız" olduğunu belirtti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhur İttifakı'nın bazı ön yargıları yıkması ve Türk siyasetinin dinamiklerini değiştirmesinden sonra, muarız çevreler tarafından hem ittifak hem de MHP aleyhinde algı faaliyetleri yürütüldüğünü belirtti.



Ancak Cumhur İttifakı'na dönük kötüleme ve karalama çabalarının sonuç vermediğini, aksine milletin ittifaka ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sahip çıktığını ifade eden Yalçın, 24 Haziran'da alınan başarılı neticenin, bu gerçeğin ispatı olduğunu vurguladı.



Cumhur İttifakı'nın yerel seçimler için de gündeme gelmiş olmasından telaşa kapılan çevrelerin bu kez yeni entrikalar peşinde koşmaya başladığına, nevzuhur karalama kampanyaları başlattığına dikkati çeken Yalçın, şunları kaydetti:



"MHP'nin siyasetteki tutarlı, kararlı, tavizsiz ve net tutumuyla sadece millet menfaatlerini esas alan ilkeli duruşu karşısında surda bir gedik, karıştırılacak bir açık bulamayan çevreler, son günlerde MHP Tüzüğü'nde yer alan bazı maddeler üzerinden partimize saldırı gayretine girmişlerdir. Buna göre, 'MHP üyeleri ve adaylarının bir başka parti lehinde propaganda çalışması yapmasının kesin ihraç sebebi olduğu' öne sürülmüştür. Bu iddialar, kesinlikle mesnetsiz ve asılsızdır."



"Cumhur İttifakı Anayasa ve yasalara uygun bir siyasi iş birliğidir"

Partilerinin tüzüğünde, "Kendi partisinin tutumu, politikaları ve yetkili kurullarca alınan kararlar aleyhinde bulunmak ve partiye zarar vermek" eylemlerinin ihraç gerekçesi olduğuna işaret eden Yalçın, "Cumhur İttifakı, hüdayınabit ve gayrimeşru bir olgu değildir. TBMM'de milletvekillerinin oylarıyla kabul edilmiş yasal bir ittifaktır. Cumhur İttifakı anayasa ve yasalara uygun bir siyasi iş birliği olarak vücuda gelmiştir. Arkasında da demokratik meşruiyetini sağlamlaştıran güçlü bir halk desteği vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, MHP'nin 30 Eylül 2018'de Kızılcahamam'da yapılan toplantısında da MYK tarafından Bahçeli'ye yasalar ve parti tüzüğü çerçevesinde yerel seçimlerde ittifakın sürdürülmesi konusunda tam yetki verildiğini hatırlattı.



Kimi medya organlarının maksatlı yorum ve zorlama içtihatlarla Cumhur İttifakı'na zarar vermeye çabaladığını vurgulayan Yalçın, bu çevrelerin Cumhur İttifakı'nı etkisiz hale getirecek somut bir suçlama, elle tutulur gözle görülür bir kusur bulamadıkları için hukuki metinleri saptırma yoluna illüzyonlara tevessül ettiklerini belirtti.

Yalçın, bu iddiaların, "MHP'de tutunamayarak deve boncuğu gibi İP'te dizilenlerce" medya mensuplarına iletildiğini öne sürerek, "Yalancıların mumu 31 Mart'ta yatsıya da kalmayacak, ilk akşamdan sönecektir." ifadesini kullandı.