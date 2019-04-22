MHP Genel Sekreteri Büyükataman "Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya dair net bilgilerin gelmediği dakikalarda CHP yöneticileri tarafından başlatılan 'Memnun musun Sayın Bahçeli?' tarzındaki niyeti belli bir kampanya akılları karıştırmıştır." dedi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya dair henüz net bilgilerin gelmediği dakikalarda CHP yöneticileri tarafından başlatılan 'Memnun musun Sayın Bahçeli?' tarzındaki niyeti belli bir kampanya akılları karıştırmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Ataman, yaptığı yazılı açıklamada, Çubuklu şehit Yener Kırıkcı'nın cenazesinde meydana gelen olaylar ve bu olayların ardından CHP yöneticilerinin yaptığı açıklamalar ile yayımlanan haberlerin Türkiye gündemini bir anda değiştirdiğini belirtti.

"Kılıçdaroğlu'na yapılan bu saldırıya dair henüz net bilgilerin gelmediği dakikalarda CHP yöneticileri tarafından başlatılan 'Memnun musun Sayın Bahçeli?' tarzındaki niyeti belli bir kampanya akılları karıştırmıştır." ifadesini kullanan Ataman, "Sayın Devlet Bahçeli'nin Antalya dönüşü 'Bu olaydan memnuniyet duymak mümkün değil' açıklamasını yok sayıp bu olaya dair yaptığı yorumları, dikkat çektiği hususları idrak etmekten yoksun görünenlerin niyetleri ortadadır. Bakmadan gördüğünü söyleyenlerin, dinlemeden anladığını iddia edenlerin konuştuğu her söz, kendi zihinlerindeki kuruntu yahut ortalığı karıştırmak için bilinçli ürettikleri iftiradan başka bir şey değildir." görüşünü aktardı.



"Onun gibi düşünüyoruz"

Ataman, Bahçeli'nin sözlerinin arkasında olduklarını ve onun gibi düşündüklerini vurguladı.

Seçimlerden dolayı gerilen bir siyasi ortamda enine boyuna düşünülmeden alınmış bir kararla, Kılıçdaroğlu'nun tepki görmesi muhtemel bir yerde bulunmasının akla ziyan olduğunu kaydeden Ataman, şöyle devam etti:

"Burası şehit cenazesi olabileceği gibi bir başka yer de olabilirdi. YPG'yi terör örgütü olarak görmediği ifadeleri, PKK'nın siyasi görünümü HDP ile yapılan seçim ortaklığı, İstanbul adaylarının Demirtaş'a dair övücü sözleri gibi somut pek çok durumun hafızalarda canlı olduğu böyle bir dönemde PKK'ya yönelik nefretin en yoğun olduğu şehit cenazesinde, gerçekleşecek bir ziyaretin alabileceği tepkileri bir siyasi düşünmek zorundadır. CHP yöneticilerinin ve ona maddi/gönülden bağlı basın organlarının tutup da tüm bu gerçekleri göz ardı ederek Sayın Bahçeli'yi suçlamalarını anlamak mümkün değildir. Hem PKK'lının leşine milletvekilini göndermek hem de terörist cenazesinde yer almak toplum vicdanında kabul görecek bir davranış değildir. CHP yöneticileri bizi suçlayacağı yerde bir özeleştiri yapsa daha yerinde olacaktır. Özeleştiri yapmak yerine hedef saptırıp milliyetçi hareketin Sayın Genel Başkanı'na saldırmak sağlıklı bir ruh halinin ürünü olamayacağı gibi sorunları çözmeye de fayda sağlamayacaktır."