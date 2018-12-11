banner999
Elazığspor kayyuma gidiyor
Elazığspor kayyuma gidiyor
Ece Sevim Öztürk hakkında karar verildi
Ece Sevim Öztürk hakkında karar verildi
Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı
Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı
ALES sonuçları açıklandı
ALES sonuçları açıklandı

MHP, Denizli adayını geri çekti

MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk, partisinin Büyükşehir Belediye Başkan adayının ittifak görüşmeleri çerçevesinde adaylıktan çekildiğini bildirdi.

MHP, Denizli adayını geri çekti

MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Birtürk'ün bu sabah Ankara'ya gittiği ve genel merkezde yetkililerle görüştüğü belirtildi. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Birtürk, ittifak görüşmeleri çerçevesinde MHP adayının çekildiğini kaydetti.
MHP olarak Denizli'de adaylarını belirleyen ve açıklayan ilk parti olduklarını ifade eden Birtürk, şöyle devam etti: 
"İttifak görüşmelerinin askıya alındığı dönemde belirlediğimiz MHP Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayımız mimar Ebru Leman Kalkan'ı kamuoyuna tanıtmıştık ancak son gelişen ittifak görüşmeleri çerçevesinde Erzurum ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının geri çekildiği bilgisi bizlere ulaşmıştır. MHP, Büyükşehir Belediyesi için aday çıkarmayacaktır." 

 "En ufak düzen bozucu hareketim olmayacak"
Ebru Leman Kalkan da yaptığı açıklamada, Genel Başkan Devlet Bahçeli ve partisinde görevli her birey için Denizli'nin yüksek hassasiyete sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Ülke için önem arz eden bugünlerde, Milliyetçi Hareket Partisi ve lideri nasıl takdir buyururlar ise onu yapacağımı ve en ufak düzen bozucu hareketimin olmayacağını beyan ederim. Leman Kalkan olarak bugüne kadar gösterdiğim duruşumu bozmam mümkün değildir. MHP'ye gönül vermiş ülküdaşlarımızın, hangi partiden olursa olsun gönül bağı kurduğumuz kardeşlerimizin ve büyüklerimizin bu hassas süreçte bizlere destek vereceklerine olan inancımız tamdır. İmanı tam her insan gibi kaderin en hayırlı biçimde tecelli edeceğine inanıyorum." 
 

Etiketler; #mhp #denizli
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.