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MHP Edremit İlçe Başkanı Ahmet Kabaklı görevden alındı

MHP'nin Balıkesir Edremit İlçe Başkanı Ahmet Kabaklı görevden alındı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, "MHP Balıkesir Edremit İlçe Başkanı Ahmet Kabaklı görevden alınmıştır." ifadesini kullandı

MHP Edremit İlçe Başkanı Ahmet Kabaklı görevden alındı

MHP'nin Balıkesir Edremit İlçe Başkanı Ahmet Kabaklı görevden alındı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, bir yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Ahmet Kabaklı'nın görevden alındığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, "MHP Balıkesir Edremit İlçe Başkanı Ahmet Kabaklı görevden alınmıştır." ifadeleri yer aldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #mhp #Balıkesir #Edremit
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