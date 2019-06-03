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MHP Eşme İlçe Başkanlığının kapatılmasına karar verildi

MHP Eşme İlçe Başkanı Burçin Kayhan Yücesoy'un av tüfeğiyle ayağından vurulmasına ilişkin, Eşme Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sonuçlanıncaya kadar MHP Uşak-Eşme İlçe Başkanlığının kapatılması kararı verildi

MHP Eşme İlçe Başkanlığının kapatılmasına karar verildi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Eşme İlçe Başkanı Burçin Kayhan Yücesoy'un av tüfeğiyle ayağından vurulmasına ilişkin, "Uşak'ın Eşme ilçesinde meydana gelen olay nedeniyle Eşme Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sonuçlanıncaya kadar MHP Uşak-Eşme İlçe Başkanlığının kapatılması kararı verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Yalçın, Uşak'ta çıkan silahlı kavgada MHP Eşme İlçe Başkanı Burçin Kayhan Yücesoy'un av tüfeğiyle ayağından vurulmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, açıklamasında şunları kaydetti:
"Uşak'ın Eşme ilçesinde meydana gelen olay nedeniyle Eşme Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sonuçlanıncaya kadar Milliyetçi Hareket Partisi Uşak-Eşme İlçe Başkanlığının kapatılmasına karar verilmiştir. Uşak İl Başkanlığının olayla ilgili rolü Genel Merkezimiz tarafından incelemeye alınmıştır."

Kaynak: AA
Etiketler; #mhp
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