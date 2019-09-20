Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
Meteorolojiden son dakika uyarısı!
Meteorolojiden son dakika uyarısı!
7 ilde FETÖ operasyonu
7 ilde FETÖ operasyonu
İsrail güçleri 6 Filistinliyi yaraladı
İsrail güçleri 6 Filistinliyi yaraladı

MHP Genel Başkan başdanışmanından Yeniçağ gazetesine tepki: Sınırı aşıyorsunuz

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, Yeniçağ gazetesine, "Fitneçağ gazetesinin fitnecileri; sınırı aşıyorsunuz. Borcunuzu ödemek adına fazla ileri gitmeyin. ÜLKÜCÜ hareketin yüksek değerlerini gündelik yavşamlarınıza alet etmeyin. Hele hele Fırat şehidimizi onu şehit edenlerle ortaklık yapıyorken ağzınıza almayın. Gicişmeyin." ifadeleriyle tepki gösterdi

MHP Genel Başkan başdanışmanından Yeniçağ gazetesine tepki: Sınırı aşıyorsunuz

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, Yeniçağ gazetesine tepki gösterdi.

Sözlü, şunları belirtti:

"Fitneçağ gazetesinin fitnecileri;

Sınırı aşıyorsunuz. 

Borcunuzu ödemek adına fazla ileri gitmeyin.

ÜLKÜCÜ hareketin yüksek değerlerini gündelik yavşamlarınıza alet etmeyin.

Hele hele Fırat şehidimizi onu şehit edenlerle ortaklık yapıyorken ağzınıza almayın.

Gicişmeyin."

ulusal.com.tr

Etiketler; #mhp #hüseyin sözlük #yeniçağ gazetesi
Önceki Haber
Taha Akgül, olimpiyat vizesi aldı
Sonraki Haber
Kartal'daki çöken bina davasında tahliye
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.