MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan şartlı ceza indirimi açıklaması - Genel af, denetimli serbestlik ve infaz sürelerinde değişiklik haberleri

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekli Feti Yıldız, şartlı ceza indirimine dair açıklamalar yaptı.

Bengütürk TV'de konuşan MHP'li Yıldız, şunları söyledi:

"ŞARTLI CEZA İNDİRİMİ

Şuan Adalet Komisyonunda sırada bekliyor.

Bir an önce yasalaşması için elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız.

Hiçbir bahanenin arkasına sığınmıyoruz.

Bu konu üzerinden sosyal medyada algı operasyonu yapanların biz kimler olduğunu biliyoruz.

Yapanlar FETÖ'cüler, MHP'yi karalamaya çalışanlar...

İDAM

İdam cezası bugün Mecliste kabul edilirse geriye doğru işlemez.

Bundan sonra işlenen suçlarla ilgili olur."

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