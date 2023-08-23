MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan Türk aile yapısını sapkın akımlara karşı koruyan açıklama! ''Aile yapısını korumak devletin asli görevidir!''

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Türk toplumunun temeli olan aile yapısını korumak ve aileye yönelik her türlü tehlike ve tehdide karşı tedbir almanın devletin asli görevi olduğunu belirtti.

FETİ YILDIZ ANAYASANIN 41. MADDESİNE DİKKAT ÇEKTİ!

Feti Yıldız, "Anayasanın 41. maddesinde yapılacak düzenlemeyle, evlilik birliğinin erkek ve kadının evlenmesi ile kurulacağı açıkça belirtilerek evlilik birliğine ilişkin bu temel kaidenin kanunla değiştirilmesinin önüne geçilmek istenmiştir. Bu anayasal değişiklikler aile ve toplumu temelden ifsat edecek anlayıştan koruyacaktır." açıklamasını yaptı.

''Yalnızca kadın ve erkek olmak üzere iki farklı cinsiyetten bireylerin birbiriyle evlenerek evlilik birliğini oluşturabileceği açıkça düzenlenmekle, bunun dışındaki hiçbir birlikteliğin evlilik birliği olarak kabul edilmeyeceği ve evlilik birliğinin eşler arasında yani kadın ve erkek arasında eşitliğe dayandığı kabul edilmiş olmaktadır. Böylece aile ve evlilik kurumunun her türlü tehlike, tehdit ve saldırılar ile sapkın akımların dayatmalarına karşı korunması amaçlanmaktadır.”

ANAYASANIN 41. MADDESİ NEDİR?

MADDE 41- Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır.

Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilâtı kurar.

(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/4 md.) Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir.

(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/4 md.) Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır.