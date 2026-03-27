MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter istifa etti

Ebru Gül Müezzinoğlu
MHP AR-GE'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini duyurdu

Yönter konuya ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim."

Yönter, Sedat Peker ile ilgili içerikleri de sosyal medya hesabından sık sık paylaşmasıyla dikkat çekmişti.

Daha önce sosyal medya platformu X üzerinden Cuma Mesajı paylaşımı yapan Yönter, Sedat Peker’in sık sık kullandığı ‘Bir Umuttur Yaşamak’ sözünü kullanmıştı

Erakçi: "İsrail’in işlediği suçların bedelini ağır şekilde ödeteceğiz"Erakçi: "İsrail’in işlediği suçların bedelini ağır şekilde ödeteceğiz"Dünya
Sakarya’da DEAŞ operasyonu: 1 kişi tutuklandıSakarya’da DEAŞ operasyonu: 1 kişi tutuklandıGündem
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
MHP Genel Başkan Yardımcısı istifa etti
Sakarya’da DEAŞ operasyonu
Resmi internet sitesinden veri çalındı
4 cezaevi aracı birbirine girdi: 6 jandarma yaralı
Türkiye'nin ilk 5G destekli akıllı yolu test aşamasında
Bakan Kurum BM üst düzey yönetimiyle buluştu
İstanbul merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu
Belediye başkanı Özkan Yalım 11 kişi gözaltına alındı
Kripto vergisinde Meclis freni
Çok Okunanlar
Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 350 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu! Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 350 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!
Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı!
Cumartesi karanlığa hazır olun: Elektrik kesintisi saatler sürecek Cumartesi karanlığa hazır olun: Elektrik kesintisi saatler sürecek
Tarım Kredi Market'te bu hafta sonu hangi ürünler indirimde? Tarım Kredi Market'te bu hafta sonu hangi ürünler indirimde?
Meteorolojik uyarı: Yarın 45 ilde sağanak yağış etkili olacak Meteorolojik uyarı: Yarın 45 ilde sağanak yağış etkili olacak