MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter istifa etti

MHP AR-GE'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini duyurdu

Yönter konuya ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim."

Yönter, Sedat Peker ile ilgili içerikleri de sosyal medya hesabından sık sık paylaşmasıyla dikkat çekmişti.

Daha önce sosyal medya platformu X üzerinden Cuma Mesajı paylaşımı yapan Yönter, Sedat Peker’in sık sık kullandığı ‘Bir Umuttur Yaşamak’ sözünü kullanmıştı