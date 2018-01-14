"MHP, 7 Ağustos Yenikapı ruhu ve 16 Nisan anayasa değişikliği şuuruyla hareket etmektedir. Millet ve devlet bekası önceliğimizdir. Bu maksatla, küresel emperyal güçlerin koruma ve kontrolünde olan malum terör örgütlerinin kökünün kazınması gerekmektedir"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "MHP, 7 Ağustos Yenikapı ruhu ve 16 Nisan anayasa değişikliği şuuruyla hareket etmektedir. Millet ve devlet bekası önceliğimizdir. Bu maksatla, küresel emperyal güçlerin koruma ve kontrolünde olan malum terör örgütlerinin kökünün kazınması gerekmektedir." ifadesini kullandı.



Karakaya, yaptığı yazılı açıklamada, siyasetin söylem ve ifadelerinin, nezaket sınırları içerisinde belagat sanatıyla birleştiğinde değer ve anlam taşıdığını belirterek, CHP'nin bazı siyasetçilerinin, MHP ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili edep ve adap sınırlarını aşan açıklama ve nezaketten uzak tavırlarıyla gündemde yer tutmaya çalıştığını savundu.



MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin millet ve devlet bekası için sunduğu siyaset projelerinin pratik bulmasının CHP'li siyasetçileri rahatsız ettiğini aktaran Karakaya, şöyle devam etti:

"Milli ve yerli fikirlerin siyasi proje haline gelmesinin bu tip bünyelerde karın ağrısı yapması, esasen, bizce beklenen bir durumdur. Ancak, bu karın ağrılarının sancılanmaya dönüşmesi ve ağız cırcırı ile devam etmesi durumu bu modellere özgüdür."

Karakaya, CHP'li bazı siyasetçilerin, marjinal akımların etki alanına girdiğini, milletten kopuk ve devlet karşıtı siyaseti ilke haline getirdiğini öne sürdü. Karakaya, bu modellerin, terörist cenazesine katılmayı demokratiklik, devlet ve milletin değerlerine küfretmeyi özgürlük, Türk ve Türkiye düşmanlarıyla iş tutmayı diplomasi olarak gören tipler olduğunu bildirdi.



CHP'nin bazı siyasetçilerinin, siyasetin önemli çınarlarından birisi olan CHP'yi düşürdükleri durum ve getirdikleri konumun farkına varamadığını belirten Karakaya, şunları kaydetti:

"MHP, 7 Ağustos Yenikapı ruhu ve 16 Nisan anayasa değişikliği şuuruyla hareket etmektedir. Millet ve devlet bekası önceliğimizdir. Bu maksatla, küresel emperyal güçlerin koruma ve kontrolünde olan malum terör örgütlerinin kökünün kazınması gerekmektedir. Bunun için, esasen anayasa değişikliği süreci ile başlatılmış olan ittifakın, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini pratiğe taşıma şeklindeki devamı kararlarını başka yerlere çekmenin kimseye faydası olmayacaktır."