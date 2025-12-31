MHP Genel Başkanı Bahçeli: "2025 yılının en önemli gelişmesi hiç kuşkusuz 'Terörsüz Türkiye' hedefinin kuvveden fiile geçmesi"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2026 yılına girerken yayımladığı mesajda, yeni yılın barış ve istikrarın güç kazandığı bir dönem olmasını temenni etti.

Bahçeli, geride kalan yılın en belirleyici gelişmesinin terörle mücadele olduğunu vurgulayarak, "2025 yılının en önemli gelişmesi hiç kuşkusuz 'Terörsüz Türkiye' hedefinin kuvveden fiile geçmesi; soyut ve sözde yaklaşımlar yerine somut adımların birer birer gerçekleşmesidir" dedi.

Bahçeli, mesajında uluslararası arenadaki gerilimlere ve ekonomik sistemlere geniş yer ayırdı. Dünyadaki çatışma ortamının insanlığı tehdit ettiğini belirten MHP lideri, "Genelleşen çatışma ve cepheleşmeler mucibince huzursuzluğun dibine çakılan, kimi zaman ufuk çizgisini kaybeden beşeriyet gemisi kapsamlı ve kaotik bir belirsizliğin acımasız pençesindedir" ifadelerini kullandı.

Küresel ekonomik düzeni de eleştiren Bahçeli, mevcut durumu şu sözlerle değerlendirdi: "Çözülen neoliberalizme eşanlı olarak çatallaşıp çarpıklaşan, müteakiben çürüyüp kokma safhasına geçen kapitalizm, yeni bir uluslararası düzen ve mimarinin doğumunu biteviye geciktirmekte, hatta engellemektedir."

ORTADOĞU VE AFRİKA'DAKİ KAOS

Gazze'de yaşanan insani krize değinen Bahçeli, İsrail yönetimini sert bir dille hedef aldı. Bahçeli, bölgedeki durumu, "Gazze'de süregelen insani felaketlerin soysuz müsebbibi, savaş ve soykırım suçlusu Siyonist terör zihniyetinin sarıldığı emperyalizmin kundağında daha da azgınlaşması sadece Ortadoğu için değil, dünyanın tamamı için sivri ve ileri bir tehdittir" sözleriyle yorumladı.

Sudan, Yemen ve Somali'deki gelişmelere de dikkat çeken Bahçeli, "Sudan'da vahşet, Gazze'de soykırım vandallığı ve Yemen ile Somali'nin içine çekilmek istendiği parçalanma girdabı, Ortadoğu ve Afrika'nın Siyonist-Emperyalist türbülansın tesirine kapıldığını acıklı şekilde göstermektedir" dedi. Türkiye'nin güvenliği konusundaki hassasiyetini dile getiren Bahçeli, terör örgütlerine karşı mücadelenin aralıksız süreceğini belirtti. MHP lideri, "Adı, kaynağı, gayesi ve üretildiği bataklığı ne olursa olsun terör örgütlerine hayat ve varlık hakkı tanınmayacaktır. Bu, tarihi bir beka meselesidir" şeklinde konuştu.

DÜŞEN HAVA ARAÇLARI VE SABOTAJ ŞÜPHESİ

Bahçeli'nin mesajında en dikkat çekici bölüm ise son günlerde yaşanan hava aracı kazalarına ilişkin değerlendirmesi oldu. Balıkesir, Çankırı ve Kocaali'de yaşanan olayları işaret eden Bahçeli, şu ifadeleri kullandı: "Balıkesir, Çankırı ve Kocaali'de düşen ya da düşürülen insansız hava araçlarıyla Libya heyetini taşıyan özel jetin düşmesi akıllara çok soru getirmektedir. ‘Terörsüz Türkiye' menziline yaklaştıkça tahrik ve tahribat arayışlarının da artması beklenmelidir."

Siyasi partilere seslenen Bahçeli, muhalefeti sağduyulu olmaya davet etti. Bahçeli, "Muhalefetin sağduyulu ve sorumlu bir dil kullanması, Türkiye ve Türk milleti paydasında buluşup birleşmeleri milli kimliğimizin ve milli geleceğimizin yüklediği bir ödevdir" dedi.

Yalova'da DEAŞ mensuplarının saldırısında şehit olan polis memurları için taziye dileklerini ileten Bahçeli, "Kahraman polislerimize ve tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralanan kahraman evlatlarımıza acil şifa temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. Bahçeli mesajını, "Türkiye hepimizindir, Türk milleti hepimizin göz bebeği ve istikbalin mimarıdır" sözleriyle noktaladı.