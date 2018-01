MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen toplantısının ardından basın toplantısı düzenliyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve TBMM Grubu ortak toplantısının kapanış oturumunda açıklamalarda bulundu.



Bahçeli'nin açıklamaları:



Hiç kimse davadan büyük, üstün değildir. İşlerine geldi mi çıkarlarına uydu mu her yapılanı güzel ve doğru bulanlar, tam tersi durumda her şey berbat diyenler, inanç ve itibar yoksunlarıdır. Bunlarla işimiz yoktur, yolumuz ayrılmıştır.



AFRİN AÇIKLAMASI



2 gün evvel ABD'nin 1000'e yakın PKK'lı haini Tel Abyad'a naklettiği haberi düşmüştür. Suriye'nin kuzeyindeki ağır sorunların müsebbibi ABD'dir. Kanlı müttefikler ise ABD, PYD, PKK'dan müteşekkildir.



Afrin tasallutla abulak altına alınmıştır. Ülkemize yönelen tehditleri en aza indirmek amacıyla tesis edilecek hilal şeklindeki güvenlik kuşağı bir an önce sağlanmalı ve icra edilmelidir. Gelişmeler karşısında ne kadar isabetli tespitler yaptığımız kabul edilecektir. Türkiye şu anda sınırlarımızın diğer yakasından kaynaklanan muazzam bir tehdit dalgasındadır.



Arrin'de terör devletinin provaları yapılmaktadır. Amanos Dağları Afrin'e açılan penceredir. Hain ve kanlı eylemlerini gerçekleştirmişlerdir. Afrin'de Ankara'nın kuyusu kazılmıştır. Halep'in bu ilçesi terörizmin esaretinden kurtarılırsa Suriye'nin kuzeyinde hainlerin barınma ihtimali kalmayacaktır.



Cumhurbaşkanı Kütahya'da Afrin operasyonunun başladığını ilan etmiştir. Zeytin Dalı isimli askeri harekat yıldırım gibi hainlerin tepesine inmiş ve icra edilmiştir. Türk jetleri meşru müdafaa sınırları içinde 7 ayrı bölgedeki hedefleri teker teker yok etmiştir. Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanarak, Artık söz bitmiş hareket aşamasına geçilmiştir. 108 hedef başarı ile imha edilmiştir. Sivillerin zarar görmemesi için azami dikkat ve hassasiyet gösterilmiş gösterilmeye de devam etmiştir. Artık terör örgütü PYD-PKK'ya Afrin'in tabur, Münbiç'in mezar olması sonuna kadar dseteklediğimiz milli hedeftir.



Bunun başka yolu kalmamıştır. Ya Afrin yıkılsın, ya teröristler yakılsın. Bilinsin ki Kerkük'e 5 bin bozkurtla gidecek kadar gemileri yakan ülkücü hareket ihtiyaç hasıl olursa binlerce gönüllüsü ile Afrin'in boğazına çökecektir. Yetmedi Münbiç'e gök gürlemesini andıran imanla sel gibi akacaktır. Gözümüz karadır, zira mevzubahis vatandır. Kahraman Mehmetçik yalnız değildir. Hükümet yalnız değildir, MHP yanındadır. Enerji kaynaklarının denetim ve kontrolü de suyun altında bekletilen gündem başlıkları arasındadır.



Bu durum uluslararası hukuka göre suçtur. BM Sözcüsü kademe kademe büyüyen milli endişelere acaba ne diyecektir. Hükümet haklı olarak kamuoyunu hazırlamıştır. Ülkemizin uluslararası hukuktan doğan hakları paylaşılmıştır.