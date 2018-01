"Küresel senaryolara sığınan CHP, HDP, İP, FETÖ, PKK ve bir kısım siyasi eskilerin 2019 ayarlı çıkarcı koalisyonu, milli birlik ve kardeşlik ruhunu sarsamayacak, beka ve diriliş mücadelesini sakatlamayacaktır"

ADANA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Küresel senaryolara sığınan CHP, HDP, İP, FETÖ, PKK ve bir kısım siyasi eskilerin 2019 ayarlı çıkarcı koalisyonu, milli birlik ve kardeşlik ruhunu sarsamayacak, beka ve diriliş mücadelesini sakatlamayacaktır." dedi.



Bahçeli, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Galleria Festival Alanı'nda düzenlenen "1071 Proje ve Hizmetin Açılış ve Temel Atma Töreni"nde yaptığı konuşmada, her biri birbirinden değerli 1071 hizmetin toplu açılış ve temel atma töreni münasebetiyle Adana'da olmaktan, Adana’nın şanına yakışır çalışmalara bizzat şahitlik etmekten kıvanç duyduğunu söyledi.



Adanalıların yiğit, gözüpek, dost canlısı, misafirperver, temiz vicdanlı olduğunu ifade eden Bahçeli, "Her Adanalı kardeşim Türkiye sevdalısıdır. Vatanımızın ümit çeşmesi sizsiniz. Bağımsızlığımızın ufuk çizgisi sizlersiniz. Bu itibarla diyor ve haykırıyorum ki Allah'ına gurban Adana. Yüreğin dert görmesin Adana. Ayağına taş değmesin Adana. Başın yere eğilmesin Adana." dedi.

Bahçeli, temeli atılıp toplu açılışı gerçekleştirilen 1071 hizmetin, 947 yıl önce Anadolu’yu fetheden asil ecdadın kutlu mirasına layık olduğunu düşündüğünü belirterek, Adanalılarla iftihar ettiğini kaydetti.



Bahçeli, şunları söyledi:

"Biliyor ve inanıyorum ki 1071 ruhu Adana’nın yolunu aydınlatmaktadır. 1071 emaneti Adana Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarına şevk ve heyecan aşılamaktadır. Daha nice bin yıllar biz buradayız, Allah’ın izniyle burada olacağız. Buna engel çıkarmak isteyen, bu kararlılığımızı bozmaya cüret eden kim varsa ömrübillah hasmımız, öfkemizin hedefidir."

Bahçeli, yalan ve dolana yüzlerini döndüklerini, tefrikaya kapılarını kilitlediklerini, fitneye bekçilik yapanlara mesafe koyduklarını belirtti.

"Ekmek yediği yere nankörlük yapan nimet bilmezleri hoş görmez, affetmeyiz." diyen Bahçeli, şöyle devam etti:

"MHP verdiği sözü tutar. Bugüne kadar tutmuştur. Vaatlerini unutmaz, unutulmuşluğa, uyuşukluğa, derin uykuya terk etmez. Şu ana kadar olan da budur. Hamdolsun özümüz doğrudur, sözümüz doğrudur, yönümüz doğrudur. Hakkın yolundayız, milletin yanındayız, Adana’nın hizmetindeyiz. 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' anlayışımızın esası da buna yöneliktir. Bakıyorsunuz, yapılan her işe kulp takanlar fırsatı buldular mı başlarını kaldırıyorlar. Bazı odakları görüyorsunuz, kıskanıyorlar, millete hizmet aşkımızı küçük göstermeye, küçümsemeye kalkışıyorlar. İlle bir eksik bulmak, ille bir gedik açmak için kuyrukta bekliyorlar ancak başaramayacaklar, bu kervanı durduramayacaklar. Arkamıza baka baka değil, geleceğin beka ve huzur dolu Türkiye’sini inşa etmek, imar etmek, mamur hale getirmek için üzerimize ne düşüyorsa yaptık, yapmaya azimle devam edeceğiz."

- "Türk milleti melun siyaset sahiplerini tanımaktadır"

Bahçeli, hiçbir nifak, hiçbir fesat, hiçbir kumpasın MHP'yi durduramayacağını belirterek, şunları söyledi:

"Diyelim ki durdurmayı denediler, biliniz ki imanımızla çiğner, inancımızla tüm oyunları dün olduğu gibi bozar dağıtırız. Küresel senaryolara sığınan CHP, HDP, İP, FETÖ, PKK ve bir kısım siyasi eskilerin 2019 ayarlı çıkarcı koalisyonu, milli birlik ve kardeşlik ruhunu sarsamayacak, beka ve diriliş mücadelesini sakatlamayacaktır. Güvence Adana’dır. Güvence Türk milletidir. Güvence istiklale adanmış, milli iradeye bağlanmış kahraman yüreklerdir. Türkiye’nin karşısında hizalanmış çevreler, söküğünü dikemediklerine bakmazlar, el kapısından medet umarlar. Bunlar, Adanalıların ifade ettiği gibi 'Gece mitilde yatar, gündüz çalım satarlar.' Türkiye’nin karşısında kim varsa onlara sırnaşır, onlardan menfaat beklerler. Aldırma Adanam. Kafana takma Adanalı ağam. Milliyetçi Hareket zalimlerle hesaplaşmak, her cephede karşılamak için vardır, hazırdır, bunu da başaracaktır. Her zorluğu aşacak, her engeli yıkacak, her badireyi kapı dışarı edecek büyük Türk milleti melun siyaset sahiplerini tanımaktadır. Nitekim hepsinin bir hesabı varsa Allah’ın da bir hesabı vardır. Tuzak kuruyorlarmış, ne gam ne tasa, Allah’ın da bir tuzağı vardır, milletin de söyleyecek sözü henüz bitmemiştir."



Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşu

Adana'nın yurdunu dağıtmaya kalkışanların alayına birden her zaman göğüs gerdiğini, korkusuzca meydan okuduğunu ifade eden Bahçeli, Adana'nın vatana, haram emellerin üşüşmesine, hain ellerin değmesine müsamaha göstermediğini, müstevlileri döktükleri kanda boğduğunu belirtti.

"Adana’ya yan bakan ya gözünden ya ömründen olmuştur." diyen Bahçeli, "Çok yaşa Adana, sonsuza kadar var ol Adana. Bundan 96 yıl önce düşman unsurlarına Adana’yı dar eden aziz ecdadımızın muhterem ahfadı yine bir 5 Ocak günü kendine yakışanı yapmıştır. Adana’yı hak ettiği yere taşımak için emek verenler hiçbir şartta taviz vermemişler, teslimiyetin kara kaplı defterine veresiye yazdırmamışlardır." dedi.



MHP'nin belediyecilik anlayışı

Bahçeli, MHP'nin üretken belediyecilik anlayışının Adana’da karşılığını bulduğunu, layıkıyla temsil edildiğini ifade etti.

"Bizim belediyecilik anlayışımızda çatık kaş, asık yüz yoktur." diyen Bahçeli, şöyle devam etti:

"Bizim belediyecilik kabulümüzde insana değer, mazluma hürmet, mağdura yakın alaka hakimdir. Çok şükür ki Adana Büyükşehir Belediyesi emin ve ehil ellerdedir ve de özünde çalışkanlık, sözünde itibar vardır. Bizim belediyecilik bakışımızda ötekileştirme, dışlama, ayrımcılık, eşitsizlik de olmamış, olmayacaktır. Aşağılamak, ağırdan almak, tembellik, kalp kırmak, yüz çevirmek, MHP’li belediyelere uzak ve yabancı davranışlardır. Bizim belediyecilik vizyonumuzun merkezinde hoşgörü vardır, paylaşma vardır, yardımlaşma vardır, dayanışma vardır, zorda kalanlara, dara düşenlere el uzatmak vardır. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesiyle belediyecilik yapar, 'Milleti yaşat ki devlet yaşasın' ülküsüyle hizmetlerimize hizmet ekleriz."

Konuşmanın ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Bahçeli'ye Adana Demirspor ve Adanaspor atkıları ile üzerinde ismi yazan formaları hediye etti.

Törende Bahçeli ve katılımcılar kurdele keserek proje ve hizmetlerin açılışını yaptı ve temelini attı.