MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Günümüzün Süleyman’ı Recep Tayyip Erdoğan, günümüzün Sinan’ı Murat Kurum’dur"

Hatay’ın Antakya ilçesi Atatürk Caddesi’nde düzenlenen törenle, 95 bin deprem konutu ve 9 bin 501 iş yerinin anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.

455 bininci afet konutunun teslim edildiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı programda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erdoğan’dan önce vatandaşlara hitap etti.

Kürsüde yaptığı konuşmada deprem sürecindeki dayanışmaya ve provokasyon girişimlerine değinen Bahçeli, Türk milletinin zorluklar karşısındaki direncine vurgu yaptı. Bahçeli konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Türk milleti tarihin hiçbir döneminde felaketlere boyun eğmemiş sabrın, şükrün ve metanetin istikametinden ayrılmamıştır. Bereketin yağacağına inanarak nice zorluğa göğüs germiş karamsarlığın yüksek dalga boyutunu her seferinde imanla iradeyle açmasını bilmiştir. Pek çok fitne odaklarına ve karanlık kampanyaya rağmen devlet ile millet arasına hiçbir menfur ve melun iç ve dış ihraç girememiştir. Felaketleri geçim kapısı haline getirmek için el ovuşturanlar sonuçta ve sonunda mutlaka kaybetmiştir."

ACILAR ÜZERİNDEN SİYASET YAPANLARA YANIT

Konuşmasının devamında deprem felaketini siyasi malzeme haline getirmek isteyenleri eleştiren MHP lideri, "Acılarımızın ve anılarımızın üzerinde istismar şantiyesi kurmak için devreye girenler en derin hayal kırıklığına uğramışlardır. Yapmak yerine yıkmanın, doğru ve dürüst olmak yerine yalan söyleminin peşine düşenler milletin safında değil, zilletin yanında olduranı asla gizleyememişledir. Felaketlerden rant devşirmenin arayışına girmek ahlaki ve şükranı bir tavır olmadığı gibi demokrasi ve siyaset değerlerinin de dışındadır. 6 Şubat felaketinden çıkar elde etmek isteyen, devleti ve hükümeti zor durumda bırakmak için her türlü ayak oyununa müracaat eden küçük ve sinsi bir akla karşı mahşeri vicdan sessiz kalmamış, tertiplerin hepsini teker teker boşa düşürmüştür. İftira ve saptırmaların çürütülme ispatı asrın inşa ve ihya faaliyetlerinin muhteşem belgesi ortadadır" ifadelerini kullandı.

GÜNÜMÜZÜN SİNAN'I VE SÜLEYMAN'I

Devlet Bahçeli, konuşmasının son bölümünde Mehmet Akif Ersoy’un şiirinden alıntı yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a yönelik bir benzetmede bulundu.

Ersoy’un, "Hadi gel yıkalım şu Süleymaniye’yi desen, İki kazma kürek, iki de ırgat gerek. Ancak, hadi gel yapalım şunu geri desen, Bir Sinan, bir de Süleyman gerek" dizelerini okuyan Bahçeli, sözlerini şöyle tamamladı: "Hamd olsun Türk milletinde ne Süleyman biter ne de Sinan biter. Günümüzün Süleyman’ı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Günümüzün Sinan’ı Murat Kurum beydir."