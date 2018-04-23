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MHP Genel Başkanı Bahçeli: Siyaset hile ve hülle kabul etmez

MHP Genel Başkanı Bahçeli, CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesi hakkında, "Siyaset hile ve hülle kabul etmez." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Siyaset hile ve hülle kabul etmez

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Siyaset hile ve hülle kabul etmez." dedi.

Bahçeli, TBMM Genel Kurulunun, Meclisin açılışının 98. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplantısını izledi.

Bahçeli, TBMM'den ayrılırken, CHP'den 15 milletvekilinin istifa ederek İyi Parti'ye geçmesiyle ilgili tartışmalar çerçevesinde, kendisine eşlik eden milletvekillerine, "Siyaset hile ve hülle kabul etmez." değerlendirmesinde bulundu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #devlet bahçeli #chp #meclis #23 Nisan #İyi Parti #mhp
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