Özel bir televizyon kanalında soruları yanıtlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yeni af açıklaması geldi. Seçimden önce af çıkacak mı? Bahçeli'den yanıt geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, af ile ilgili de şartların olgunlaştığı zaman bu konunun tekrardan gündeme getirilebileceğinin sinyalini verdi.



Gazetecinin "Af konusu rafa mı kalktı" sorusununu yanıtlayan Bahçeli, "Önerimiz var meclise de teklif verdik ve bunu rafa kaldırmayız." diye yanıtladı.



"Bunu tekrardan görüşme imkanı olur mu diye tekrardan görüşebiliriz" diyen Bahçeli, "Şu an 49 milletvekilimiz var bunu tek başımıza çıkartamayız ancak buna şu an ihtiyaç var."diye konuştu.



Bahçeli, "Bu bugün için olmuyorsa yarın olabilir mi diye takip edeceğiz. Şartlar olgunlaştığında bir 5 yıllık indirimle kader kurbanlarını rahatlatmaya yönelik çalışma yapacağız.'' dedi.





ulusal.com.tr