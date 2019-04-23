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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 2019 genel af ne zaman çıkacak sorularına cevap niteliğinde açıklama

Özel bir televizyon kanalında soruları yanıtlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yeni af açıklaması geldi. Seçimden önce af çıkacak mı? Bahçeli'den yanıt geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 2019 genel af ne zaman çıkacak sorularına cevap niteliğinde açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, af ile ilgili de şartların olgunlaştığı zaman bu konunun tekrardan gündeme getirilebileceğinin sinyalini verdi.

Gazetecinin "Af konusu rafa mı kalktı" sorusununu yanıtlayan Bahçeli, "Önerimiz var meclise de teklif verdik ve bunu rafa kaldırmayız." diye yanıtladı.

"Bunu tekrardan görüşme imkanı olur mu diye tekrardan görüşebiliriz" diyen Bahçeli, "Şu an 49 milletvekilimiz var bunu tek başımıza çıkartamayız ancak buna şu an ihtiyaç var."diye konuştu.

Bahçeli, "Bu bugün için olmuyorsa yarın olabilir mi diye takip edeceğiz. Şartlar olgunlaştığında bir 5 yıllık indirimle kader kurbanlarını rahatlatmaya yönelik çalışma yapacağız.'' dedi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #genel af #devlet bahçeli
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Ece - 1 ay önce
Oylarda rafa kalkar
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Hasret - 1 ay önce
Umutlarımız rafa kalkmıyor sayın bahçeli
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Merve - 1 ay önce
Gelecekse gelsin umut güzel ama acitiyor be uzayinca reis
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Halid - 1 ay önce
Keşke bi af çıksa paronayak oldum yakalanacam diye
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Nurcan adak - 1 ay önce
Bizim sizden başka güvenacamız kimsemiz yok ben tek yaşıyan biriyim kocam oğlum ceza evinde ne olur indirim paketini verin bizde sev dik lerimize kavuşak bunu bize çok görmeyin
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