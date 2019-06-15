MHP Genel Başkanı Bahçeli, "ABD'nin S-400 üzerinden Türkiye'yi ablukaya alma çabası, dostane ve iyi niyetli bir tavır değildir. (ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'ın mektubu) Bu mektup tepeden tırnağa mahsurlu, marazi ve maksatlıdır. Türkiye, S-400'ü alacak ve konuşlandıracaktır. Bu iş bitmiş, konu kapanmıştır. Gerisini ABD düşünmelidir." dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Ataköy'de 'Muhtarlarla Kahvaltı Programı'na katıldı.



Burada bir konuşma yapan Bahçeli, şunları belirtti:



"ABD'nin S-400 üzerinden Türkiye'yi ablukaya alma çabası, dostane ve iyi niyetli bir tavır değildir.



Yaptırım tehdidiyle kuşatmaya alma niyeti düşmancadır.



(ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'ın mektubu) Bu mektup tepeden tırnağa mahsurlu, marazi ve maksatlıdır.



Türkiye, S-400'ü alacak ve konuşlandıracaktır. Bu iş bitmiş, konu kapanmıştır. Gerisini ABD düşünmelidir.



Türkiye'yi bölmeye, kardeş kavgası çıkarmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir, bekamız muhafaza edilecektir. Kürt-Türk arasına nifak sokmaya çalışanlar bozguna uğratılacaktır. Kürt kökenli kardeşlerimiz bizim canımız, ciğer parelerimizdir.



NATO, ABD'nin arka bahçesi, demir yumruğu, oyuncağı, keyfi olarak 'onu alıp bunu atacağı' küresel bir organizasyon değildir. Eğer böyleyse Türkiye, NATO üyeliği başta olmak üzere tek taraflı işleyen uluslararası nitelikli tüm bağ ve bağlantılarını derhal sorgulamalı, bağımlılık ve tutsaklık yaratan bütün oluşumlarla diyaloğunu kesmelidir."



ulusal.com.tr

