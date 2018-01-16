MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor



Bahçeli, "Ayağımıza pranga vurmak için bekleyenleri şaşkınlığa çevirdik. Aynı duruşu yine sergilemeliyiz. Bir olmalıyız, diri olmalıyız" dedi