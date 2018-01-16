MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor
Bahçeli, "Ayağımıza pranga vurmak için bekleyenleri şaşkınlığa çevirdik. Aynı duruşu yine sergilemeliyiz. Bir olmalıyız, diri olmalıyız" dedi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor
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