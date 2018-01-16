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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuşuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuşuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor

Bahçeli, "Ayağımıza pranga vurmak için bekleyenleri şaşkınlığa çevirdik. Aynı duruşu yine sergilemeliyiz. Bir olmalıyız, diri olmalıyız" dedi

Etiketler; #devlet bahçeli #mhp
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