MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Recep Tayyip Erdoğan güvencedir, bize göre tek seçenektir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli, yeni anayasa tartışmaları ve Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili konuştu.

Gerekli anayasal düzenlemeyi yapmanın önlerindeki görevler arasında olacağını ifade eden Devlet Bahçeli, devlette devamlılık, siyasette istikrar ve Türkiye Yüzyılı'nın inşası için Recep Tayyip Erdoğan'ın güvence olduğunu, milletin sevdalısı olduğunu, tecrübesiyle ve birikimiyle tek seçenek olduğunu belirtti.

MHP lideri Devlet Bahçeli, açıklamasında, "Diyorlar ki; 'yeni anayasa hazırlık süreci için tahkimat yapıyormuşuz', diyorlar ki; Sayın Cumhurbaşkanı'mızı bir kez daha seçtirmek için yol arıyormuşuz. Bizim evvela hedefimiz yeni yüzyılda terör kamburundan kurtulmaktır. Huzurlu ve mutlu bir millet varlığını temin etmektir. Aklında hala soru işareti olanlar varsa, son tahlilde diyeceğim de şudur; Eğer terör hayatımızdan sökülüp atılırsa, eğer enflasyon canavarına kesif bir darbe indirilirse, Türkiye siyasi ve ekonomik istikrarın zirvesine çıkarsa, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesi doğal ve doğru bir tercih değil midir? Ne yapacağız CHP'nin içinde cumhurbaşkanı adayı için 4 yıl varken adam mı arayacağız? Birbirleriyle huzura kavuşamayanlar, birbirleriyle bir arada yaşayamayanlar Türkiye'nin ayrımcılığını nasıl giderecek, nasıl bir arada yaşayacak. Bu kapsamda lazım gelen anayasal düzenlemeyi yapmak önümüzdeki görevler arasında olmayacak mıdır? Devlette devamlılık, siyasette istikrar, Türkiye Yüzyılı'nın inşası için Sayın Recep Tayyip Erdoğan güvencedir, milletin sevdalısıdır, tecrübesiyle ve birikimiyle bize göre tek seçenektir." ifadelerini kullandı.