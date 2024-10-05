MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den DEM Partililerle tokalaşmasıyla ilgili açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK’nın uzantısı DEM Parti milletvekilleriyle tokalaştı, çağrıyı Cumhurbaşkanı’ndan aldığını açıkladı.

Devlet Bahçeli, Meclis açılışında DEM Parti sırasına giderek milletvekilleriyle tokalaşmasına açıklık getirdi.

Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı ve Türk milletinin cumhurbaşkanının çağrısına adım atmak bana düşen bir görevdir. PKK'nın terör örgütü uzantısı şeklinde ifadede bulunanların yanında gitmek suretiyle ellerini sıkmam bu çağrıya dayalı bir kaynaştırıcı, birleştirici, Türkiye partisi olmanın işareti olarak görülmedir. Eş başkanı olan bir zaatında annesinin vefatını orada taziye olarak sunmak da bir insanlık görevidir." dedi.

Devlet Bahçeli, Sinan Ateş davası kapsamında MHP’nin sorgulanmasını ise kınadı. Bahçeli, "Yargının kararına saygı duyarız. Ancak bunu böyle ifade etmekle beraber burada Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve ülkü ocaklarını sorgulanması kötülenmesi kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırma için gayret gösterilen bakış açılarını da kınadığı ifade etmek isterim." dedi.

Devlet Bahçeli, ABD destekli İsrail’in saldırganlığına yönelik toplanacak özel oturuma dair olumlu mesajlar verdi. Bahçeli, "Türkiye'nin değerli milletvekillerine, ilgili sorumlu bakanlıkların vereceği bilgiler ışığında bir değerlendirmede bulunmak ve geleceği ona göre yorumlayabilecek fırsatı bu millete sunmak kanaatimce hayırlı olacaktır." dedi.