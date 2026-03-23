MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrine ziyaret

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefatının 17. yılında BBP'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun Taceddin Dergahı'ndaki kabrini ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 17. yılında andı. MHP lideri, Yazıcıoğlu'nun Taceddin Dergahı'nda bulunan kabrine giderek anma ziyareti gerçekleştirdi.

MHP'DEN ZİYARETE İLİŞKİN RESMİ PAYLAŞIM

Gerçekleşen bu anma programının ardından Milliyetçi Hareket Partisi'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna bir bilgilendirme yapıldı. Paylaşımda, Bahçeli'nin gerçekleştirdiği ziyarete dair detaylar aktarıldı.

Yapılan kurumsal açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli, 23 Mart 2026 günü Büyük Birlik Partisi Merhum Genel Başkanı Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 17. sene-i devriyesinde kabrini ziyaret ederek dualarla andı. Merhum Genel Başkanın ruhu şad, mekanı cennet olsun. Rabbim ailesine ve dava arkadaşlarına sabırlar ihsan eylesin."

