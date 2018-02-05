MHP Genel Merkezi Kars belediye Başkanı Mürteza Karaçanta ve 6 belediye meclis üyesinin istifasını istedi

MHP Genel Merkezi Kars belediye Başkanı Mürteza Karaçanta ve 6 belediye meclis üyesinin istifasını istedi.





MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta'nın partiden istifasının talep edildiğini ve işleme konulduğunu bildirdi.



Durmaz, yaptığı yazılı açıklamada, "Partimizin saygınlığına halel getirici tutum ve davranışları nedeniyle Karaçanta ile altı meclis üyesinin partimizden istifaları talep edilmiş ve işleme konulmuştur." ifadesini kullandı.