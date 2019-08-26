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MHP Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya'dan belirtmeden EYT ve şartlı ceza indirimi açıklaması - Son dakika 26 Ağustos 2019 Pazartesi emeklilikte yaşa takılanlar, genel af, denetimli serbestlik, infaz süreleri haberleri

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya'nın isim vermeden yaptığı açıklamalar, şartlı ceza indirimi ve emeklilikte yaş takılanların mağduriyetleri konusunda bir değerlendirme olarak yorumlandı. MHP'li Çetinkaya, program sunucusunun  "1 Ekim'de TBMM tam anlamıyla faal olarak çalışacak. Vatandaşların beklediği - ben isimlerini zikretmeyeceğim - o çokça beklediği beklentiler noktasında nasıl bir yol izlenebilir?" sorusuna "Vatandaşlarımız, bazı konularda bir hak arayışı içerisinde. Bunu saygıyla karşılıyoruz. Doğal olan da bu ve vatandaşın bu hak arayışına da devleti yönetenler bir cevap vermek durumundalar. Biz de bu konuda vatandaşımızın o konularda hak arayışının yanında olduğumuzu, bunun girişimcisi olduğumuzu desteklediğimizi her platformda söylüyoruz. Sadece üzücü olan bir durum var" şeklinde yanıt verdi

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya'dan belirtmeden EYT ve şartlı ceza indirimi açıklaması - Son dakika 26 Ağustos 2019 Pazartesi emeklilikte yaşa takılanlar, genel af, denetimli serbestlik, infaz süreleri haberleri

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya, Bengütürk TV'de isim vermeden vatandaşın beklentilerine ilişkin açıklama yaptı.

Program sunucusu, "1 Ekim'de TBMM tam anlamıyla faal olarak çalışacak. Vatandaşların beklediği - ben isimlerini zikretmeyeceğim - o çokça beklediği beklentiler noktasında nasıl bir yol izlenebilir?" diye sordu.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya da şunları söyledi:

"Vatandaşlarımız, bazı konularda bir hak arayışı içerisinde. Bunu saygıyla karşılıyoruz. Doğal olan da bu ve vatandaşın bu hak arayışına da devleti yönetenler bir cevap vermek durumundalar. Biz de bu konuda vatandaşımızın o konularda hak arayışının yanında olduğumuzu, bunun girişimcisi olduğumuzu desteklediğimizi her platformda söylüyoruz. Sadece üzücü olan bir durum var. O vatandaşlarımızdan anlayışla karşılamalarını bekliyoruz. Türkiye bütün şu içinde konuştuğumuz konularla mücadele ediyor. Türkiye, şu anda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Modeli'nin 1 Ekim'den sonra daha da yerine oturabilmesi, daha da verimli olabilmesi için alt yapı çalışmalarını hazırlıyor. Bu konuda birçok girişim olacak. Tam bununla ilgilenirken, belki de şu anda ekonomik sıkıntıları düzeltilebilmesi için adımlar atarken, dış politikada çok önemli kararlar alınırken... Bunlar tam anlamıyla halledilemeden bunun içerisinde de devleti yalnız bırakan, devletin aldığı kararları tanımayan siyasette bir yapı, taraf var. Hep bize yüklenilmemeli. Türkiye'nin gerçek anlamda huzura, refaha kavuşabilmesi, hak arayan vatandaşlarımızın haklı olduğu konularda hakkını alabilmesi için siyasette huzur, güçlü adımlar gerekiyor, devletin güçlü olması gerekiyor. Devlet güçlü olmazsa bu hak mağduriyetinin sayısı başka konularda da artacaktır. Bu, bunu gösteriyor."

MHP'li Çetinkaya'nın bu açıklamaları, şartlı ceza indirimi ve emeklilikte yaş takılanların mağduriyetleri konusunda bir değerlendirme olarak yorumlandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #mhp #Emeklilikte yaşa takılanlar #şartlı ceza indirimi #genel af #denetimli serbestlik #infaz sürelerinde değişiklik #eyt #fatih çetinkaya
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