MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, ekonomi alanında ciddi reform ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bizim de hükümete hep söylediğimiz bir şey var; biz bu memleketin hayrına olacak her şeyde elimizi taşın altına koymaya hazırız, desteklemeye hazırız." dedi.

Çorum Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nde sanayici ve iş adamları ile bir araya gelen Usta, iş dünyası temsilcilerinin talep ve önerilerini dinledi.



Toplantıda, Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Hayri Şamlı tarafından Usta'ya, kentteki sanayicileri sorun ve isteklerini içeren bir dosya verildi.



Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Usta, Türkiye'de ekonomik alanda reform yapılması gerektiğini savundu. Devletin gelir ve giderleri başta olmak üzere iş gücü piyasasında ve teşvik sisteminde reformlar yapılması gerektiğini, bunun da bir an evvel gerçekleştirilmesinin faydalı olacağını ifade eden Usta, parti olarak konuyu gündeme getirdiklerini söyledi.



Yapılacak reformların orta ve uzun dönemde fayda sağlayacağının altını çizen Usta, şunları kaydetti:

"(Türkiye reform yapıyor) algısını oluşturduğunuz anda hem içeride hem dışarıda etkisini görmeye başlarsınız. Reform yapmaya başlamazsanız bile yapacağınız inancı, piyasalarda, yurt içi ve yurt dışındaki yatırımcıların hepsi üzerinde olumlu etki sağlayacaktır. Burayı ıskalamamamız lazım. Çok ciddi reform ihtiyacı var. Türkiye uzun süredir ekonomi ile ilgili alanlarda reform yapmıyor. Bu şekilde sürdürme imkanımız kalmadı ve göstergeler bozuluyor. Bu ülke bizim.



Enflasyon göstergesi bozuluyor. Yüzde 6'ya kadar düşmüş enflasyon, yeniden kafasını kaldırdı ve kararlı bir şekilde yukarı doğru gidiyor. Şu anda gelişmekte olan ülkelerde yüzde 4 enflasyon oranları var. Gelişmiş ülkelerde yüzde 1'in altında. Böyle bir ortamda bizim yüzde 12 enflasyonumuz var. Üç katı. Bize rakip ülkelerde yüzde 4-5 enflasyon varken bizde yüzde 12 olmasını bu ekonomi kaldırmıyor. Bunun faize ve başka şeylere yansıması oluyor. Dolayısıyla burada alınması gereken kararlar var. Bizim de hükümete hep söylediğimiz bir şey var; biz bu memleketin hayrına olacak her şeyde elimizi taşın altına koymaya hazırız, desteklemeye hazırız."



Hükümete çağrıda bulunan Usta, "Reform ajandanızı getirin. Konuşmalarımızda hep öneri ağırlıklı gidiyoruz. Bir muhalefet partisi olarak sorunu elbette söylememiz lazım ama çözüm önerisini de peşinden söylüyoruz." diye konuştu.