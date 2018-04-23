CHP’den gelen 15 milletvekiliyle grup kuran İyi Parti için Meclis Genel Kurulu’nda yer düzenlemesine gidildi. Ancak MHP'liler düzenlemeye itiraz etti. İtiraz üzerine yer düzeni tekrar değişti

Meclis yönetimi, Genel Kurul’daki oturma düzeninde salonun en sağında yer alan MHP’yi bir yana kaydırıp bu bölümü İyi Parti’ye verdi. MHP de HDP’nin bir sola kaydırılmasıyla boşalan yere alındı. Yeni yer düzenine ilişkin tabelalar da yenilendi.



MHP İTİRAZ ETTİ



Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine göre; Ancak bu yer düzenlemesine MHP’den itiraz geldi. Bugünkü 23 Nisan özel oturumu öncesinde salona gelen MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ile Erhan Usta, İyi Parti’nin kendi sıralarına gelmesine itiraz ettiler. MHP’lilerin bu itirazı üzerine yer düzeni tekrar değişti



PARTİ İSİMLERİ YENİDEN DÜZENLENDİ



Bu itiraz üzerine MHP tekrar eski yerinde kalırken, İyi Parti MHP için düşünülen HDP’den boşalan sıraya kaydırıldı. Sıraların başındaki parti adları buna göre yeniden düzenlendi.



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