MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İstanbul İl Teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatının parti tüzüğünün ilgili maddeleri uyarınca feshedildiğini duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından kamuoyuna yapılan duyuruda, İstanbul İl Teşkilatı ve 39 ilçe teşkilatının faaliyetlerine son verildiği bildirildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Teşkilatı ve 39 İlçe Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, yine tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

12 ilde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu: 2,4 milyar liralık para hareketi tespit edildi12 ilde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu: 2,4 milyar liralık para hareketi tespit edildiGündem
AFAD duyurdu: Akdeniz'de korkutan sarsıntı!AFAD duyurdu: Akdeniz'de korkutan sarsıntı!Yurt
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
Bölünmüş yol ağı 30 bin kilometreyi aştı
12 ilde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu
Konya merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu
Belediye binasına silahlı saldırı!
İstanbul merkezli 6 ilde sahte ikamet izni operasyonu
Küresel piyasalarda 'çöküş’ senaryoları tetiklendi
İğneada açıklarında tespit edilen mayın imha edildi
"ABD ordusunun sözde kurtarma operasyonu hezimetle sonuçlandı"
Hizbullah, İsrail savaş gemisini vurduğunu duyurdu
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
350 bin TL için 32 günlük vadeli mevduat kazançları belli oldu 350 bin TL için 32 günlük vadeli mevduat kazançları belli oldu
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
Narin Güran davasında yeni gelişme Narin Güran davasında yeni gelişme