MHP'li Arzu Erdem'den EYT açıklaması - Son dakika 7 Ağustos 2019 Çarşamba emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, "Senelerden beri bu konuyla ilgili mücadele yürütüyoruz. Sadece emeklilikte yaşa takılanlar değil Türk milletinin çözümü geciktirilmiş olan sosyal sorunların tamamıyla ilgili MHP, parti politikaları kapsamında üzerine düşenleri yaptı, yapmaya devam edecek. MHP, yapmış olduğu çalışmaların hepsini öncelikle ülkesini ve milletini koymuştur, temel eksen olarak. Bu eksen etrafında çalışmalarını sürdürmüştür. Bu sorunlardan bir tanesi, örnek veriyorum, emeklilikte yaşa takılanlar. EYT'liler hiç dile alınmazken MHP bu konuyla ilgili - özellikle 99'da mağdur edilenlerle ilgili - bir çözüm üretilmesi gerektiği noktasında çalışmalarını yürütmüştür. Seçim beyannamesine almıştır. Seçim beyannamesine aldıktan sonra da demiştir ki, evet MHP'nin iktidar olması durumunda seçim beyannamesinde yer alan vaatlerin tamamı tutulacaktır ve kanun tekliflerimizi vermişizdir" dedi

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Bengütürk TV canlı yayınında emeklililkte yaşa takılanlar EYT'lilerin mağduriyetiyle ilgili açıklama yaptı.



MHP'li Arzu Erdem, şunları belirtti:



"Senelerden beri bu konuyla ilgili mücadele yürütüyoruz. Sadece emeklilikte yaşa takılanlar değil Türk milletinin çözümü geciktirilmiş olan sosyal sorunların tamamıyla ilgili MHP, parti politikaları kapsamında üzerine düşenleri yaptı, yapmaya devam edecek.



Sosyal medya, liderimizin de zaman zaman da vurguladığı gibi hakikaten çok güzel mecra, -doğru kullanırsanız eğer- ama eğer yanlış kullanıp birtakım trollerin eline geçerse farklı şekilde yönlendirmeler sözkonusu olursa işte o zaman birtakım kırgınlıklar ve aslına çözüme gidecek yolda da tıkanmalara vesile oluyorlar. Şu an sosyal medya üzerinden hakkını aramak üzere yazanlara ben buradan teşekkür etmek istiyorum.



Bakın tekrar söyleyeyim. Hakkını aramak üzere yazanların hepsine teşekkür ediyorum ama farklı trol hesaplarla adını bile yazamayıp bu anlamda farklı, sahte isimlerde bana ve liderime veya partime saldıranlara da buradan şunu söylemek istiyorum. Çözüm yolu acaba o tarz saldırılar mı? Şahsiyetimiz veya farklı şekilde farklı yönlendirmelerde bulunmak mı yoksa sağduyulu süreci birlikte masaya yatıralım ve görelim.



MHP, yapmış olduğu çalışmaların hepsini öncelikle ülkesini ve milletini koymuştur, temel eksen olarak. Bu eksen etrafında çalışmalarını sürdürmüştür.



Bu sorunlardan bir tanesi, örnek veriyorum, emeklilikte yaşa takılanlar. EYT'liler hiç dile alınmazken MHP bu konuyla ilgili - özellikle 99'da mağdur edilenlerle ilgili - bir çözüm üretilmesi gerektiği noktasında çalışmalarını yürütmüştür. Seçim beyannamesine almıştır. Seçim beyannamesine aldıktan sonra da demiştir ki, evet MHP'nin iktidar olması durumunda seçim beyannamesinde yer alan vaatlerin tamamı tutulacaktır ve kanun tekliflerimizi vermişizdir. MHP'nin geçen seçimde almış olduğu oylarla birlikte 49 milletvekiliyle TBMM'de temsil görüyor. Buradan biraz vicdanlara seslenmek istiyorum. Şimdi bu vicdanlar, sürekli de şunu yazıyorlar. 'Size zaten oy vermedik, boyunuzun ölçüsünü nasıl aldınız, gördünüz mü?' diyenlere, trol hesaplara ben buradan bir seslenmek istiyorum. İnanın hiçbir şekilde etkilenmiyoruz söylediklerinizden. Çünkü bizim için gerçek olan Türk milletinin doğru sesi. Türk milletinin doğru sesi, bize yazmaya devam ediyor. Ben buradan da onlara sesleniyorum ve diyorum ki, MHP'nin kanun teklifi komisyonda. Bu konuyla ilgili çalışmalarımız sürecek. Seçim beyannamemizde yer alan her ne varsa bunlarla ilgili çalışmalarımız da sürecektir. Geri adım atmış değiliz. Bunu liderimiz de açıkladı. Biz hiçbir çalışmayı oy kaygısıyla, bir kitlenin oyunu alalım diye ve onlar MHP'ye oy versin diye yapmadık, yapmayacağız da. Bunu da buradan vurgulamak istiyorum tekrar.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN 'ÇİFT DİKİŞ' AÇIKLAMASI



Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu açıklama da şu var. Açıklamaya baktığınızda göreceksiniz. 99'da gelen bir kanun var. O kanunla emeklilik yaşı ötelendi. İleriye doğru alındı ve MHP'nin parti politikaları da parti programı da buna uygun. Türkiye Cumhuriyeti devletinde özellikle emeklilik yaşının çok erkende olmaması noktasındaki adımlar, çok doğru olduğu için EYT, iki şekilde anlaşılabilir. Bir, tekrar eskiye dönülsün, 40 yaşa gelinsin. İki, 99'da çıkan kanunla geriye dönük mağdur edilenlerin mağduriyeti giderilsin. Bu, ikincisi. Biz, ikincisi için mücadele ediyoruz. Emeklilik yaşının tekrar işte 55'ten alınıp tekrar 40'a düşürülmesini istemiyoruz ama EYT, evrildi evrildi oraya doğru gitti."



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