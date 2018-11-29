Yerel seçimler yaklaşırken MHP'li 2 belediyenin 2017 yılı bütçesinde yaptığı usulsüzlüklerin dosyasını açıyoruz. Osmaniye'de 6 belediye çalışanının hak etmediği halde yaklaşık 245 bin lira fazla mesai ücreti aldığı belirlendi. Isparta belediyesinin ise eğlence hizmeti sunan işletmelerden gerekenden daha düşük vergi tahsilatı yaptığı tespit edildi. Her iki belediyeye ait verilerin yer aldığı Sayıştay raporlarına Ulusal Kanal ulaştı. Gürkan Demir'in özel haberi…

AKP'li belediyelerin bütçe hataları tartışılırken MHP'li belediyelerin usulsüzlük dosyasını açıyoruz.



Ulusal Kanal Sayıştay'ın, MHP'li Osmaniye ve Isparta belediyesinin denetimine ilişkin hazırladığı 2017 yılı raporuna ulaştı.



Osmaniye'ye ilişkin hazırlanan rapordaki 13 numaraları Bulguda "Yapılmayan Fazla Mesailer İçin Ödeme Yapılması" usulsüzlüğü tespit edildi. İdari binada çalışan 6 kişinin hak etmediği halde yaklaşık 245 bin lira fazla mesai ücreti aldığı belirlendi.



YAPILMAYAN FAZLA MESAİLERE ÜCRET

"Osmaniye Belediyesi tarafından idarede çalışan 165 personele 2017 yılı içerisinde fazla çalışma, hafta tatili ve bayram tatili için toplam 844 bin 423 lira 80 kuruş ödendiği görülmüştür. Bu tutarın 245 bin 349 lira 11 kuruşu ise söz konusu bulguda bahsi geçen 6 personele ödenmiştir. 159 personele ödenen bütün fazla çalışma ücretlerinin hemen hemen yarısının 6 personele ödenmesi hayatın olağan akışına da aykırıdır."



Raporda ayrıca yıllık izin kullanımlarına ilişkin de usulsüzlükler saptandı. Bir işçinin 26 yılda 641 gün, başka bir işçinin ise 27 yılda 288 gün yıllık izin kullanmadığı ortaya çıktı. Sayıştay bir işçinin ise 26 yıllık iznini hiç kullanmadığı bunun da hayatın olağan akışına aykırı olduğunu kaydetti.



4 numaraları hata bulgusunda ise "Eğlence Vergilerinin Takip ve Tahsilinin Yapılmadığı" ortaya koyuldu. 60'ı aşkın atari ve oyun salonundan alınması gereken yaklaşık 314 bin liranın tahsil edilmediği kayıt altına alındı.



Eğlence vergisine ilişkin benzer bir usulsüzlüğün yine MHP'li Isparta Belediyesi'nde yapıldığı görüldü. Sayıştay'ın Isparta belediyesi için hazırladığı raporunun 7 numaralı bulgusunda eğlence hizmeti sunan işletmelerden gerekenden daha düşük vergi tahsilatı yapıldığı ifade edildi.



Rapora belediyenin yaklaşık 708 bin lira tahsil etmesi gerekirken 275 bin lira topladığı yansıdı.



Yıllık izin krizi Isparta Belediyesi'nde de var. Sayıştay, 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olarak çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerinin düzenli olarak kullandırılmadığını belirtti. Ayrıca işçilerin kullanmadıkları yıllık izinlerin ücretlerinin verilmek üzere ayrılmadığını saptadı.



Belediye Sayıştay'a verdiği yanıtta kadrolu ve geçici personel sayısının yetersizliği nedeniyle işçilerin düzenli olarak izine çıkartılamadığını savundu.





HABER: GÜRKAN DEMİR

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