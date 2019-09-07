MHP'li Cemal Enginyurt'tan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu paylaşımı! "Devlete kafa tutan şerefsizdir"
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Ekrem İmamoğlu!Diyarbakır HDP il binası önünde,çocuklarını PKK kaçırdığı için nöbet tutan annelere bir selamın yok mu?16 Milyon Istanbullu,anneler için üzülürken,senden bir tepki gelmeyecek mi?Konu HDP,Canan olunca Devlete had bildirmeye kalkarsın.Devlete kafa tutan ŞEREFSİZDİR." dedi
GÜNDEM 07.09.2019, 12:56
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında paylaşımlarda bulundu.
MHP'li Enginyurt, şunları aktardı:
"Ekrem İmamoğlu!
Diyarbakır HDP il binası önünde, çocuklarını PKK kaçırdığı için nöbet tutan annelere bir selamın yok mu?
16 Milyon Istanbullu, anneler için üzülürken, senden bir tepki gelmeyecek mi?
Konu HDP, Canan olunca Devlete had bildirmeye kalkarsın.
Devlete kafa tutan ŞEREFSİZDİR."
ulusal.com.tr
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