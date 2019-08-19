MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, şartlı ceza indirimi konusunda bir takipçisinin " Ceza indirimi konusu tıpkı Eyt konusu gibi malesef istismara çok açık bir konu. Malesef bunu kullanmaya başladılar bile. Yasa hakkında biraz kelam etseniz gönüllere su serpseniz" ifadelerine net bir yanıt verdi. Enginyurt, "Ekim ayında güzel müjde gelecek inşallah" dedi

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, şartlı ceza indirimi konusunda bir takipçisinin sorusuna yanıt verdi.



Emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusunda açıklamalar yapan Enginyurt, takipçisinin ceza indirimi konusunda da bir şeyler söylemesi talebine yanıt verdi.



Takipçisi, Enginyurt'a "Sn Vekilim Eyt konusundan ayrı olarak ceza indirimi konusunda da biraz kelam etseniz olur mu acaba ? Ceza indirimi konusu tıpkı Eyt konusu gibi malesef istismara çok açık bir konu. Malesef bunu kullanmaya başladılar bile. Yasa hakkında biraz kelam etseniz gönüllere su serpseniz." diye yazdı.



"MÜJDE GELECEK İNŞALLAH"



MHP'li Enginyurt, takipçisinin mesajına "Ekim ayında güzel müjde gelecek inşallah" yanıtını yazdı.



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