MHP'li Cemal Enginyurt'tan sert Bülent Arınç açıklaması! "Bulunduğun yer bizi rahatsız ediyor"

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi (YİK) Bülent Arınç'ın "Sözümün arkasındayım geri adım atmam. Diğer Parti sözcülerinin ne konuştuğunun benim için değeri yok" dediğini aktardı.

Enginyurt, şöyle devam etti:

"Bülent efendi!

Sen de bizim için yok hükmünde bir zerresin.

İşgal ettiğin makam da olmasan, sözünün hiçbir değeri yok.

Lakin bulunduğun yer bizi rahatsız ediyor."

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