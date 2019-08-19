MHP Milletvekili Cemal Enginyurt'un emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler ile ilgili yaptığı açıklamaya Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Yönetim Kurulu Üyesi Berati Duruk sert yanıt verdi. Duruk, "#EYT yi nelerle Aynı Kefeye koyoyursunuz. Sizede bulaşrı Anlaşılan bizden olmayan Terörist Anlayışı. #EmeklilikteYaşaTakılanlar Tarihte hiç olmadığı gibi bir OLGUNLUKLA hak arama mücadelesi veren bir yapı olmuştur" ifadelerini kullandı

MHP Milletvekili Cemal Enginyurt'un emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler ile ilgili yaptığı açıklama tepki topladı.



MHP'li Enginyurt'a Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nden (EYT-SYDD) sert yanıt geldi.



EYT-SYDD Yönetim Kurulu Üyesi Berati Duruk, sosyal medyadan MHP'li Cemal Enginyurt'a yanıt verdi.



Berati Duruk, şunları yazdı:



"Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu millet vekili Cemal Enginyurt



Lütfen partinin değil Milletin vekili olun artık



#EYT yi nelerle Aynı Kefeye koyoyursunuz.

Sizede bulaşrı Anlaşılan bizden olmayan Terörist Anlayışı.

#EmeklilikteYaşaTakılanlar Tarihte hiç olmadığı gibi bir OLGUNLUKLA hak arama mücadelesi veren bir yapı olmuştur

YAKMAMIŞ

YIKMAMIŞ

KİMSEYE ZARAR VERMEMİŞ

OLGUNLUKLA HAK ARAMIŞ

Sizin Bu tutumunuzsadece size değil bütün partiye zarar verir

Daha önce bir çok kez yazdık

#EYT SİYASET ÜSTÜ BİR TOPLULUKTUR DİYE"



ulusal.com.tr



