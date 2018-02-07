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MHP'li Ersoy'dan duygulandıran Mehmetçik paylaşımı

MHP Osmaniye Milletvekili Ersoy, Afrin'de yaralanan iki askerin, yaralı halde sedyedeyken el ele tutuştuğu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı

MHP'li Ersoy'dan duygulandıran Mehmetçik paylaşımı

MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, Afrin'e yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan iki askerin, yaralı halde sedyedeyken el ele tutuştuğu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Ersoy, fotoğrafa ilişkin yazdığı mesajda, "Dün gece Afrin'de havan düşmesi sonucu yaralanan iki askerimiz, kaymakamımızca karşılandı. Canları çok yanıyordu, yaraları fazla idi ama 'Vatan sağolsun' diye sayıklıyor, birbirlerinin ellerini bırakmıyorlardı. İşte bu eller milli birlik ve kenetlenmenin adeta sembolü olmuştur." ifadesini kullandı.

Ruhi Ersoy, AA muhabirine, konuya ilişkin "Bu konu hakkında bir siyasetçi olarak konuşmam doğru olmaz. Çünkü bu konu siyasi bir mesele değil. Burada en büyük demeci bu fotoğraf vermiştir. Peygamber ocağı mensubu kahraman Mehmetçiklerimiz, aziz milletimize, birlik ve beraberlik içinde olunması gerektiğinin resmini bu fotoğrafla vermiştir." değerlendirmesinde bulundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #zeytin dalı harekatı #yaralı #sosyal medya hesabı #MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy #mehmetçik #afrin
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