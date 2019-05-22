MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, mahkum yakınlarının iftar çağrısına "Maltepe de yanınızda olmayı çok isterdim,daha önce planlanmış çalışmalarımız var. Allah orucunuzu kabul eylesin.Tez zamanda sevdiklerinizle beraber olmanıza bizi de vesile eylesin." şeklinde yanıt verdi

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili, Anayasa Komisyon Üyesi Feti Yıldız, mahkum yakınlarının çağrısına yanıt yazdı.



Yıldız, bir takipçisinin "Sizce sahici bir şekilde mahkumların mağduriyetinin farkında olan bir vekil olarak orada bulunmalısınız" yazarak mahkum yakınlarının iftar davetiyesini paylaşmasına MHP'li isimden yanıt geldi.



MHP'li Feti Yıldız, "Maltepe de yanınızda olmayı çok isterdim, daha önce planlanmış çalışmalarımız var. Allah orucunuzu kabul eylesin." cevabını verdi.



"BİZİ DE VESİLE EYLESİN"



Yıldız, mesajında "Tez zamanda sevdiklerinizle beraber olmanıza bizi de vesile eylesin." ifadelerini kullandı.



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