MHP'li Feti Yıldız'dan yeni açıklama - 10 Temmuz 2019 Çarşamba son dakika genel af, ceza indirimi, infaz değişikliği ve denetimli serbestlik haberleri

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili, Anayasa Komisyon Üyesi Feti Yıldız, bir takipçisinin "Sizin de üstün basarilariniz netice verse de bize ömür boyu duaciniz olsak @YildizFeti neden çıkacak yargi reformuna pürüz cikariyormussunuz şimdi de öyle diyorlar asıl mücadele eden sizler değil mıydınız zaten çıksın diye ,şimdi ne oldu" ifadelerine "Biz getirdik bu yasa teklifini hangi geri zekalı karşı çıkıyor diyor.,siz o tip şahsiyetsiz kişilere inanmayın." yanıtını verdi

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili, Anayasa Komisyon Üyesi Feti Yıldız; bir takipçisinin 'MHP, yargı reformunda pürüz çıkıyor' ifadeleriyle ilgili, iddialara inanılmaması gerektiğini belirtti.



Takipçisi, Feti Yıldız'a "Sizin de üstün basarilariniz netice verse de bize ömür boyu duaciniz olsak @YildizFeti neden çıkacak yargi reformuna pürüz cikariyormussunuz şimdi de öyle diyorlar asıl mücadele eden sizler değil mıydınız zaten çıksın diye ,şimdi ne oldu" ifadelerine "Biz getirdik bu yasa teklifini hangi geri zekalı karşı çıkıyor diyor.,siz o tip şahsiyetsiz kişilere inanmayın." diye yazdı.



Yasa teklifini kendilerinin getirdiğini kaydeden MHP'li Yıldız, açıklamalarda bulundu.



"O KİŞİLERE İNANMAYIN"



MHP'li Yıldız, "Biz getirdik bu yasa teklifini hangi geri zekalı karşı çıkıyor diyor., siz o tip şahsiyetsiz kişilere inanmayın." paylaşımı yaptı.



ulusal.com.tr



