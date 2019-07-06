banner1005
Başbağlar Katliamı'nın 26. yılı
Başbağlar Katliamı'nın 26. yılı
Akdeniz'de deprem
Akdeniz'de deprem
Ankara merkezli PKK/KCK operasyonu
Ankara merkezli PKK/KCK operasyonu
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

MHP'li isim Feti Yıldız, son dakika açıklaması yaptı: Bu net ve kesin! 6 Temmuz 2019 Cumartesi genel af, infaz düzenlemesi, denetimli serbestlik ve şartlı ceza indirimine ilişkin haberler 

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili, Anayasa Komisyon Üyesi Feti Yıldız, "TBMM bu hafta 91. Sıra sayısı ile Tapu kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik kanun teklifini, önümüzdeki hafta 92.sıra sayısı ile sporda şiddet kanun teklifini görüşecek. Tatile girmez ise 1. yargı paketi getirilecek. Tüm yetkili olanlarda görüştüm. Bu, net ve kesin."

MHP'li isim Feti Yıldız, son dakika açıklaması yaptı: Bu net ve kesin! 6 Temmuz 2019 Cumartesi genel af, infaz düzenlemesi, denetimli serbestlik ve şartlı ceza indirimine ilişkin haberler 

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili, Anayasa Komisyon Üyesi Feti Yıldız; 1'inci yargı paketine ilişkin açıklama yaptı.

Yıldız'ın yaptığı açıklama şu şekilde:

"TBMM, bu hafta 91. Sıra sayısı ile Tapu kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik kanun teklifini, önümüzdeki hafta 92.sıra sayısı ile sporda şiddet kanun teklifini görüşecek.

Tatile girmez ise 1. yargı paketi getirilecek.

Tüm yetkili olanlarda görüştüm. 

Bu, net ve kesin."

Yıldız'a bir takipçisi "Sayın Vekilim 1. Yargı Paketinde Ceza Indirimi / Infaz Değisikliği / Denetimli Serbestlik Yokmuş. Bizleri Hiç Kimse Aydınlatmiyor. Neyi Ne Zaman Bekleyeceğimizi Bile Bilmiyoruz ???? Ak Parti Infaz Duzenlemesi Teklifini Yargi Paketinden Bagimsiz Olarak mi Sunacak ?" mesajını yazmıştı.

Yıldız da "1. Yargı paketinin içinde olacak." ifadelerini kullanmıştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #genel af #infaz düzenlemesi #denetimli serbestlik #şartlı ceza indirimi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.