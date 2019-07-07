MHP'li isim Feti Yıldız, son dakika açıklaması yaptı: Bu net ve kesin! 7 Temmuz 2019 Pazar son dakika genel af, infaz düzenlemesi, denetimli serbestlik ve şartlı ceza indirimine ilişkin haberler 

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili, Anayasa Komisyon Üyesi Feti Yıldız, "TBMM bu hafta 91. Sıra sayısı ile Tapu kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik kanun teklifini, önümüzdeki hafta 92.sıra sayısı ile sporda şiddet kanun teklifini görüşecek. Tatile girmez ise 1. yargı paketi getirilecek. Tüm yetkili olanlarda görüştüm. Bu, net ve kesin."

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili, Anayasa Komisyon Üyesi Feti Yıldız; 1'inci yargı paketine ilişkin açıklama yaptı.



Yıldız'ın yaptığı açıklama şu şekilde:



"TBMM, bu hafta 91. Sıra sayısı ile Tapu kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik kanun teklifini, önümüzdeki hafta 92.sıra sayısı ile sporda şiddet kanun teklifini görüşecek.



Tatile girmez ise 1. yargı paketi getirilecek.



Tüm yetkili olanlarda görüştüm.



Bu, net ve kesin."



Yıldız'a bir takipçisi "Sayın Vekilim 1. Yargı Paketinde Ceza Indirimi / Infaz Değisikliği / Denetimli Serbestlik Yokmuş. Bizleri Hiç Kimse Aydınlatmiyor. Neyi Ne Zaman Bekleyeceğimizi Bile Bilmiyoruz ???? Ak Parti Infaz Duzenlemesi Teklifini Yargi Paketinden Bagimsiz Olarak mi Sunacak ?" mesajını yazmıştı.



Yıldız da "1. Yargı paketinin içinde olacak." ifadelerini kullanmıştı.



ulusal.com.tr



